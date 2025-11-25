Chinezii de la Honor au numit un nou șef peste afacerea lor din România

Compania chineză Honor, producătoare de telefoane și electronice, numește un nou șef peste afacerea din România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Kerr Cheng este noul manager al Honor România, începând cu trimestrul 4 al acestui an. El va conduce afacerile locale și are sarcina de a accelera dezvoltarea companiei pe piața locală.

Cheng s-a alăturat echipei HONOR în 2024 din poziția de country manager pentru Bulgaria, unde a coordonat activitățile comerciale și a contribuit semnificativ la consolidarea prezenței brandului pe piața locală.

El are peste 18 ani de experiență în industria telecomunicațiilor și tehnologiei și a mai ocupat funcții de management în companii ca Huawei și TCL Mobile.

„Sunt onorat să preiau conducerea echipei HONOR România și să contribui la următoarea etapă de creștere a brandului pe o piață cheie pentru companie la nivel european. România este un reper important unde intenționăm să extindem portofoliul nostru de smartphone-uri, precum și alte produse din ecosistem. Ne propunem să aducem tehnologia și inteligența artificială mai aproape de utilizatorii români prin experiențe conectate care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale societății”, a declarat Kerr Cheng, country manager Honor România.

Noul country manger ia locul lui Stanley Yan, care a condus afacerea locală în ultimii trei ani.

„Numirea lui Kerr Cheng marchează o nouă etapă în consolidarea prezenței HONOR în regiunea CEE și a țărilor nordice. România este una dintre cele mai dinamice piețe din această zonă și are un potențial extraordinar de inovare și creștere. Sub conducerea lui Kerr sunt încrezător că HONOR România va accelera implementarea viziunii noastre regionale și va aduce ecosistemul de produse AI mai aproape de comunitățile locale de consumatori, parteneri și creatori de conținut”, a declarat Zachary Jiang, președintele Honor pentru CEE și țările nordice.

România este o piață cheie pentru companie în Europa, cu o populație deschisă din punct de vedere tehnologic. Trei generații ale seriei flagship Magic sunt deja prezente pe piață, seria Numbers este consacrată în segmentul mid-range, iar telefoanele pliabile Magic V3 și Magic V5 s-au bucurat de aprecieri ridicate din partea publicului local, spune firma chineză.