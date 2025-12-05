Grenoble (Franța) și Aalborg (Danemarca), desemnate cele mai inovatoare orașe europene. Lecții înainte de alegerile din București

Orașele Grenoble (Franța) și Aalborg (Danemarca) au câștigat premiile „Capitala Europeană a Inovației” 2026 (iCapital), iar acum, cu două zile înainte ca bucureștenii să-și aleagă primarul general, putem extrage unele învățăminte.

Susținute prin programul Horizon Europe, premiile din acest an, decernate la Torino, marchează al 11-a an de celebrare a orașelor care excelează în adoptarea de soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața locuitorilor lor.

Grenoble Alpes Métropole a câștigat titlul de Capitală Europeană a Inovației și un premiu de 1 milion de euro. Orașul s-a clasat pe primul loc datorită „abordării sale vizionare privind dezvoltarea urbană durabilă, cu accent pe soluții de energie regenerabilă, infrastructură inteligentă și inovație bazată pe implicarea comunității pentru a răspunde provocărilor de mediu și sociale”, potrivit Comisiei Europene.

Aalborg a fost desemnat „Orașul European în Ascensiune în Inovație” și primește un premiu de 500.000 de euro. Aalborg s-a remarcat prin „integrarea eficientă a tehnologiei în planificarea urbană, dezvoltând un ecosistem de inovație dinamic, care încurajează colaborarea între sectoare diverse, precum educația, sănătatea și energia curată”, a precizat Comisia Europeană.

Reporterul StartupCafe s-a deplasat la ceremonia de la Torino și i-a chestionat pe câștigători în legătură cu strategia orașelor pentru a stimula startup-urile inovatoare.

Primarul orașului Aalborg, Lasse Frimand Jensen, a explicat, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, că municipalitatea sa susține antreprenorii locali prin două lucruri:

„În primul rând, avem putere de cumpărare. Ca municipaliteti, investim mulți bani. De ce să nu-i investim în startup-uri? Și avem o gândire în afara tiparelor, nu numai în a cumpăra produse și servicii, dar și prin a încerca să susținem firmele locale. În al doilea rând, avem diversitate. La Aalborg avm 167 de naționalități diferite, deci este important să susținem antreprenorii care nu sunt neapărat danezi, ci și pe cei care vin din toată Europa, să studieze și să înceapă o afacere. Trebuie să ne asigurăm că și ei primesc sprijinul de care au nevoie, ca și un antreprenor danez”.

De asemenea, primarul Aalborgului (al patrulea oraș ca număr de locuitori din Danemarca) a subliniat importanța parteneriatului public-privat.

La rândul său, Grenoble este un hub pentru inovație și cercetare, cu o universitate foarte prezentă în cercetare. Autoritățile publice au rolul de a asculta stakeholderii, firmele, startup-urile, creând rețeaua și asigurându-se că mediul și cadrul de condiții sunt corecte pentru startup-uri și scale-uri - potrivit reprezentanților acestui oraș.

Premiile iCapital au recunoscut și orașele finaliste pentru contribuțiile lor remarcabile la inovația europeană. Orașele clasate pe locurile 2 și 3 în categoria principală primesc câte 100.000 de euro, iar cele din categoria Rising City primesc câte 50.000 de euro.

Categoria Capitala Europeană a Inovației

Grenoble Alpes Métropole (Franța), câștigător

Rotterdam (Olanda), locul 2

Liverpool (Marea Britanie), locul 3

Categoria Orașul European în Ascensiune în Inovație

Aalborg (Danemarca), câștigător

San Sebastian (Spania), locul 2

Nicosia (Cipru), locul 3

Comisarul pentru Startup-uri, Cercetare și Inovare, Ekaterina Zaharieva, a declarat:

„Felicitări Grenoble și Aalborg pentru câștigarea Premiilor Capitala Europeană a Inovației 2026. Aceste orașe arată că inovația nu înseamnă doar tehnologie, ci și crearea unor comunități incluzive și îmbunătățirea vieții de zi cu zi pentru toată lumea. Ele devin exemple globale ale modului în care orașele pot crește și se pot transforma în mod inteligent și sustenabil, susținând obiectivele Strategiei UE pentru start-up-uri și scale-up-uri și ale Busolei Competitivității”.

Sprijinite de Consiliul European pentru Inovare (EIC) prin Horizon Europe, Premiile „Capitala Europeană a Inovației” – cunoscute și ca iCapital – recompensează orașele care reușesc să alinieze eficient cetățenii, mediul academic, companiile și autoritățile publice pentru a genera schimbări transformative.

Competiția este deschisă orașelor din statele membre ale UE și din țările asociate programului Horizon Europe. Câștigătorii sunt selectați în urma evaluărilor realizate de două jurii distincte de experți independenți.

Ajuns la a unsprezecea ediție, premiul iCapital a distins anterior orașe precum Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017), Atena (2018), Nantes (2019), Leuven (2020), Dortmund (2021), Marsilia (2022), Lisabona (2023) și Torino (2024–2025). În categoria „Rising Innovative City”, câștigătorii anteriori includ Vantaa (2021), Haarlem (2022), Linköping (2023) și Braga (2024–2025).