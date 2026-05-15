Granturi IMM de digitalizare 2026: „Șansele sunt foarte mari” la finanțările de câte 15.000-200.000 EUR pentru firmele din Regiunea Centru (consultant)

Antreprenorii români din cele 6 județe ale Regiunii Centru au „șanse foarte mari” să obțină granturile IMM de câte 15.000-200.000 EUR pe proiect, în cadrul liniei de finanțare pentru digitalizarea firmelor, care urmează să se lanseze în 2026 în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, a declarat vineri consultantul Bogdan Pîslaru, de la compania de consultanță Just Ideas, în cadrul webinarului StartupCafe pentru accesarea de fonduri europene.

Reamintim că este disponibil un buget total de 14,11 milioane EUR pentru apelul de proiecte nr. 2 din cadrul Acțiunii 2.2- Întreprinderi digitale pentru o economie avansată, care urmează să se lanseze în vara anului 2026, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Dacă toți aplicanții ar solicita suma maximă acordată, de 200.000 EUR pe proiect, bugetul ar ajunge pentru circa 70 de firme din cele 6 județe ale Regiunii Centru: Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita și Mureș.

Consultantul Bogdan Pîslaru, de la firma Just Ideas, consideră că bugetul pus în joc oferă șanse mari antreprenorilor eligibili care se hotărăsc să acceseze aceste fonduri nerambursabile.

„Suma consider că este foarte bună raportat la numărul de județe pe care le avem în Regiunea Centru. Șansele sunt foarte mari, pentru că acest program a mai avut un apel deschis în 2024, la care abia s-a strâns un număr de peste 100 de proiecte, în condițiile în care s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor. Practic, toată lumea care a depus în primul termen și a avut un proiect corect a obținut finanțarea. De asta este foarte important să participi — aceasta este prima regulă a unei competiții — pentru a obține finanțarea. Practic, toți cei care au depus în timp util și au făcut proiecte de calitate au obținut finanțarea”, a spus Pîslaru, la webinarul StartupCafe.

De menționat, totuși, că apelul 2 are un buget mult mai mic decât primul apel al acestei acțiuni, care a fost de 32 milioane EUR.

Pentru a fi eligibile la finanțare, IMM-urile trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect, dar vor fi favorizate firmele care vin cu peste 25% cofinanțare proprie.

„La partea de contribuție proprie, punctajul maxim se obține cu o contribuție de peste 25%, dar și cu 10% poți obține un punctaj foarte bun dacă bifezi celelalte categorii din grila de punctaj. Contează să ai un punctaj foarte bun, care îți maximizează șansele de reușită, dar dacă reușești să atingi un punctaj de peste 85 de puncte poți să intri mult mai repede în contractare în cadrul programului și să ai prima șansă la obținerea finanțării”, a mai explicat consultantul.

În context, Bogdan Pîslaru a apreciat că aceasta este, probabil, ultima șansă pentru firmele din Regiunea Centru să obțină ajutoare pentru digitalizarea activității în acești ani.

„Este foarte important pentru cei care doresc să-și dezvolte partea digitală a companiei să apeleze la acest program, pentru că este posibil ca în această perioadă de programare, 2021-2027, acesta să fie ultimul apel pe partea de digitalizare adresat Regiunii Centru. Și pe urmă trebuie să aștepte câțiva ani pentru următorul program”, a atras atenția Bogdan Pîslaru.

Referitor la plățile promise de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, consultantul Just Ideas are încredere că banii vor ajunge la antreprenorii selectați în program.

„Noi avem în primul apel mai multe proiecte implementate sau în curs de implementare și nu au fost probleme cu banii, câtă vreme toate achizițiile au fost făcute corespunzător și toți pașii de monitorizare au fost respectați”, a spus Bogdan Pîslaru.

Reamintim că Bogdan Pîslaru și Daniel Mazilu, experți în accesarea de fonduri nerambursabile, de la firma de consultanță Just Ideas, au susținut, vineri, webinarul pentru antreprenorii din comunitatea StartupCafe.ro:

Consultare publică până pe 20 mai 2026

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – Apel 2, din cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027.

Finanțarea se adresează microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale ale Regiunii Centru:

Alba ,

, Brașov,

Covasna,

Harghita,

Mureș,

Sibiu.

Bugetul disponibil este de 14.113.032 euro, din care 11.996.077 euro vin de la Uniunea Europeană, din Fondul european de dezvoltare regională, parte a Politicii de Coeziune a UE. Restul de 2.116.955 euro reprezintă finanțare de la bugetul de stat al României.

O firmă va putea accesa un ajutor de minimis de 15.000-200.000 EUR pe proiect, la Apelul 2. Beneficiarul trebuie să vină și el cu cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Perioada de consultări publice asupra ghidului ține până la data de 20.05.2026, iar apoi ADR Centru va putea publica ghidul oficial.

Conform unui calendar estimativ al Programului Regional Centru, sesiunea de depunere online a proiectelor în sistemul MySMIS2021 ar urma să se deruleze în perioada iunie-august 2026.

Acesta este cel de-al doilea apel al acestei finanțări, după cel din 2024, despre care am scris pe StartupCafe la acel moment.