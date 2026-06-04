Top femei inovatoare 2026, în Europa: O antreprenoare originară din Ucraina a câștigat premiul cel mare și 100.000 EUR, de la Uniunea Europeană

Comisia Europeană a anunțat, joi, la Bruxelles, câștigătoarele celei de-a 12-a ediții a Premiului European pentru Femei Inovatoare, în cadrul Summitului Consiliului European pentru Inovare (EIC), premiul cel mare și 100.000 EUR ajungând la o antreprenoare originară din Ucraina.

Katerina Spranger, originară din Odesa, Ucraina, trăiește acum în Marea Britanie, unde a lansat startup-ul Oxford Heartbeat. Compania de tehnologii medicale utilizează inteligența artificială pentru a spori siguranța și precizia tratamentelor pentru anevrismele cerebrale.

Premiile, gestionate în comun de EIC și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), celebrează femeile antreprenoare ale căror activități stimulează inovarea în Europa și contribuie la o „economie mai competitivă, mai incluzivă și orientată spre viitor”.

De la progrese revoluționare în domeniul sănătății și sustenabilității până la transformarea tehnologiei spațiale și a trasabilității digitale, finalistele din acest an demonstrează puterea transformatoare a inovației conduse de femei.

Premiile evidențiază realizările remarcabile ale câștigătoarelor și finalistelor clasate pe locurile următoare în cadrul a trei categorii.

Lista câștigătoarelor din anul 2026:

Femei inovatoare EIC

Categoria Femei inovatoare EIC onorează fondatoare și cofondatoare excepționale din statele membre ale UE și din țările asociate programului Orizont Europa. Câștigătoarea primește 100.000 €, iar cele două finaliste clasate pe locurile următoare primesc 70.000 € și, respectiv, 50.000 €.

Câștigătoare: Katerina Spranger (Ucraina/Regatul Unit) , fondatoare și directoare a Oxford Heartbeat , utilizează inteligența artificială pentru a spori siguranța și precizia tratamentelor pentru anevrismele cerebrale.

, fondatoare și directoare a , utilizează inteligența artificială pentru a spori siguranța și precizia tratamentelor pentru anevrismele cerebrale. Locul al doilea: Elena Heber (Germania) , cofondatoare și directoarea HelloBetter , extinde accesul la îngrijirea sănătății mintale prin terapii digitale validate clinic și soluții bazate pe inteligență artificială.

, cofondatoare și directoarea , extinde accesul la îngrijirea sănătății mintale prin terapii digitale validate clinic și soluții bazate pe inteligență artificială. Locul al treilea: Judit Camargo Sanromà (Spania), fondatoare și directoare a Roka Furadada, abordează amenințarea tot mai mare reprezentată de cancerul de piele prin ingrediente cosmetice ecologice care oferă protecție UV de înaltă performanță, protejând în același timp ecosistemele marine.

Tinere inovatoare EIC

Categoria Tinere inovatoare EIC recunoaște femeile inovatoare promițătoare cu vârsta sub 35 de ani. Câștigătoarea primește 50.000 €, iar cele două finaliste clasate pe locurile următoare primesc 30.000 € și, respectiv, 20.000 €.

Câștigătoare: Marta Oliveira (Belgia) , cofondatoare și director operațional al ATMOS Space Cargo , face posibilă revenirea în siguranță pe Pământ a capsulelor spațiale reutilizabile cu materiale din orbită și deschide noi oportunități de cercetare.

, cofondatoare și director operațional al , face posibilă revenirea în siguranță pe Pământ a capsulelor spațiale reutilizabile cu materiale din orbită și deschide noi oportunități de cercetare. Locul al doilea: Judit Giró Benet (Spania) , fondatoarea The Blue Box , dezvoltă un test neinvaziv pe bază de urină pentru îmbunătățirea depistării precoce a cancerului de sân, în special pentru femeile insuficient deservite de metodele tradiționale de screening.

, fondatoarea , dezvoltă un test neinvaziv pe bază de urină pentru îmbunătățirea depistării precoce a cancerului de sân, în special pentru femeile insuficient deservite de metodele tradiționale de screening. Locul al treilea: Carin Lightner (Elveția), cofondatoare și director executiv al Enantios, accelerează descoperirea de medicamente prin analiza mai rapidă și mai precisă a moleculelor complexe, deschizând calea către medicamente de nouă generație.

Femei lider EIT

Categoria Femei lider EIT recunoaște membri excepționali ai comunității EIT. Câștigătoarea primește 50.000 €, iar cele două finaliste clasate pe locurile următoare primesc 30.000 € și, respectiv, 20.000 €.

Câștigătoare: Ella Frances Cullen (Portugalia) , cofondatoare și director de marketing al Minespider , revoluționează transparența lanțurilor de aprovizionare printr-o platformă bazată pe blockchain și inteligență artificială, care oferă pașapoarte digitale pentru produse și baterii, promovând în același timp sustenabilitatea și conformitatea.

, cofondatoare și director de marketing al , revoluționează transparența lanțurilor de aprovizionare printr-o platformă bazată pe blockchain și inteligență artificială, care oferă pașapoarte digitale pentru produse și baterii, promovând în același timp sustenabilitatea și conformitatea. Locul al doilea: Stefania Raimondo (Italia) , cofondatoare a Navhetec , dezvoltă nanomedicina bazată pe plante prin extragerea particulelor bioactive din sucul de citrice pentru a crea produse de sănătate cu eficiență ridicată și funcționalități inovatoare.

, cofondatoare a , dezvoltă nanomedicina bazată pe plante prin extragerea particulelor bioactive din sucul de citrice pentru a crea produse de sănătate cu eficiență ridicată și funcționalități inovatoare. Locul al treilea: Neide Vieira (Portugalia), cofondatoare și director operațional al IPLEXMED, accelerează diagnosticarea bolilor infecțioase prin biosenzori pe bază de grafen, care permit testări portabile, rapide și de nivel de laborator.

Ekaterina Zaharieva, comisar pentru Start-up-uri, Cercetare și Inovare, a declarat:

„Premiul European pentru Femei Inovatoare recunoaște ideile curajoase și spiritul de lider al femeilor care transformă inovația în impact real. Finalistele și câștigătoarele din acest an arată modul în care antreprenoriatul și diversitatea merg mână în mână în consolidarea capacității de inovare a Europei. Realizările lor reprezintă o sursă de inspirație pentru următoarea generație de inovatori din întreaga Europă.”

Premiile europene își propun să inspire mai multe femei și fete să urmeze cariere în domeniul inovării, științei și antreprenoriatului

Premiul European pentru Femei Inovatoare evidențiază contribuția esențială a femeilor antreprenoare la ecosistemul de inovare al Europei și la competitivitatea pe termen lung. Ajuns la cea de-a 12-a ediție, premiul celebrează femeile ale căror inovații disruptive aduc beneficii concrete pentru societate și planetă. De asemenea, acesta își propune să inspire mai multe femei și fete să urmeze cariere în domeniul inovării, științei și antreprenoriatului.