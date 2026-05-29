Startup Nation la final: Nici jumătate dintre absolvenții cursurilor de antreprenoriat nu au cerut finanțarea de 250.000 de lei pe firmă în prima sesiune. Pe 4 iunie 2026, rezultatele la evaluarea automată-lista RUE

Vineri seara s-a închis prima sesiune de înscrieri la schema Startup Nation, ediția a patra, iar primele rezultate arată că nici jumătate dintre absolvenții cursurilor de antreprenoriat din cadrul programului nu au aplicat pentru finanțarea de până la 250.000 de lei pe firmă. Miza totală: buget de aproape 450 de milioane de euro, din fonduri europene și naționale.

În această primă sesiune a programului s-au înscris 25.594 de persoane fizice la cursurile de antreprenoriat, în perioada 15 aprilie – 25 august 2025. Dintre acești aplicanți, 16.560 de persoane au finalizat cursurile de formare antreprenorială, având astfel dreptul să solicite și finanțarea pentru firme. Cursurile s-au încheiat până la data de 12 mai 2026.

Doar 7.923 de firme înființate de absolvenții cursurilor din program au aplicat pentru finanțările de până la 250.000 de lei pe firmă, în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026, ora 20:00. Procentual, cel mult 47,8% dintre cei 16.560 de absolvenți și-au înființat firme și au și aplicat cu acestea pentru finanțare.

Pe 4 iunie 2026, Ministerul Economiei urmează să publice listele aplicanților înscriși la finanțare și să genereze numerele RUE, în urma selecției automate realizate de aplicația electronică de gestionare a programului. Numerele RUE (Registrul Unic Electronic) vor stabili ordinea în care, în funcție de punctajul calculat automat, firmele pot intra în bugetul alocat pentru sesiunea 1 a programului, dacă toate condițiile sunt îndeplinite.

Mai departe, Ministerul Economiei și agențiile IMM din subordinea sa vor demara etapa de verificare administrativă și de eligibilitate a formularelor depuse de persoanele juridice înscrise în program.

Ce se întâmplă cu locurile rămase neocupate la sesiunea 1, în perspectiva sesiunii 2

Din cele 7.923 de firme care au aplicat la finanțare în sesiunea 1 a programului Startup Nation 4, avem:

5.413 firme la Pilonul I (18–30 ani);

2.510 firme la Pilonul II (peste 30 de ani).

De remarcat că, la Pilonul II (aplicanți cu vârsta de peste 30 de ani, din regiuni mai puțin dezvoltate, adică aproape toată România, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov), 4.269 de persoane au finalizat cursurile.

Aici, Ministerul Economiei a alocat, pentru sesiunea 1, buget pentru 2.575 de firme finanțabile. Asta înseamnă că toate cele 2.510 firme aplicante vor primi finanțarea de până la 250.000 de lei fiecare, dacă îndeplinesc toate condițiile.

Se observă, așadar, că au rămas din start bani alocați la sesiunea 1 pentru încă 65 de firme finanțabile în cadrul Pilonului II.

Inițial, surse din Ministerul Economiei au explicat pentru StartupCafe că, în sesiunea 2 a programului Startup Nation 4, care urmează să fie deschisă, vor putea intra doar solicitanți eligibili pentru Pilonul I (tineri între 18 și 30 de ani), care vor beneficia de noi cursuri de antreprenoriat și de noi finanțări pentru firme.

În schimb, cei de la Pilonul II (peste 30 de ani) și-au ocupat toate locurile la cursuri încă din prima zi a primei sesiuni de înscrieri. Ca atare, pentru Pilonul II, Ministerul Economiei nu lua în calcul deschiderea unei sesiuni 2, nici pentru cursuri, nici pentru finanțarea firmelor, după cum au explicat inițial sursele citate.

Acum însă, având în vedere că au rămas bani pentru încă 65 de firme la Pilonul II, Ministerul Economiei va analiza ce măsuri va lua în perspectiva sesiunii 2, au declarat vineri, pentru StartupCafe, surse din minister.

Totuși, la Pilonul II, Ministerul Economiei și-a atins ținta stabilită în anul 2024, la începutul programului Startup Nation 4: instruirea a 4.600 de persoane fizice și finanțarea unui număr estimativ de 2.500 de întreprinderi înființate de acestea.

Tocmai de aceea, este neclar în acest moment ce se va întâmpla cu cele 65 de locuri rămase libere pentru finanțarea firmelor în prima sesiune destinată persoanelor fizice de la Pilonul II.

La Pilonul I (tineri între 18 și 30 de ani), șansele aplicanților la finanțare diferă în funcție de categoria din care fac parte:

Pentru categoria de vârstă 18–30 de ani, persoane cu domiciliul în București–Ilfov, au absolvit cursurile 1.583 de aplicanți, iar finanțarea disponibilă acoperă 382 de firme. Aici au aplicat 628 de firme la finanțare. Rezultă o concurență de 1,6 pe loc.

La categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din București–Ilfov, au absolvit cursurile 35 de aplicanți, iar numărul de firme finanțate în această etapă este de 42. Toți absolvenții din această categorie puteau obține finanțare încă de la bun început, deoarece bugetul alocat depășea numărul absolvenților. În final, doar 14 absolvenți și-au înființat firme și au depus cereri de finanțare , iar toți vor primi sprijin financiar (dacă firmele lor sunt în regulă). Practic, în această categorie, 23 de absolvenți care aveau șanse 100% la finanțare nu au aplicat pentru granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Este posibil ca acești tineri de etnie romă să nu-și fi înființat firme cu care să poată aplica la finanțare și, deocamdată, să fi rămas doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice.

, iar toți vor primi sprijin financiar (dacă firmele lor sunt în regulă). Practic, în această categorie, 23 de absolvenți care aveau șanse 100% la finanțare nu au aplicat pentru granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Este posibil ca acești tineri de etnie romă să nu-și fi înființat firme cu care să poată aplica la finanțare și, deocamdată, să fi rămas doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice. La categoria 18–30 de ani, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate, au finalizat cursurile 10.506 absolvenți, iar numărul firmelor finanțate este de 2.561. Aici au aplicat la finanțare 4.692 de firme în sesiunea 1. Rezultă o concurență de 1,83 pe loc.

Categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din regiuni mai puțin dezvoltate, a avut 167 de absolvenți ai cursurilor antreprenoriale, iar numărul de firme finanțate în cadrul acestei sesiuni este de 285. Doar 79 de firme au depus cereri de finanțare la această categorie, toate urmând să primească banii. Rezultă, practic, că mai mult de jumătate dintre absolvenții acestei categorii (88 de persoane) nici măcar nu au depus cereri de finanțare, deși ar fi avut șanse de 100% la granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Și în acest caz este posibil ca beneficiarii să nu-și fi înființat firme care să le permită accesarea grantului, iar momentan să se mulțumească doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Totuși, ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice.

Pentru categoria firmelor aparținând tinerilor antreprenori de etnie romă, finanțările neaccesate în sesiunea 1 urmează să fie reportate pentru sesiunea 2 a Startup Nation, potrivit surselor StartupCafe.

Astfel, la a doua sesiune a programului ar urma să fie disponibile aproximativ 10.000 de locuri la cursurile de antreprenoriat și circa 2.000 de granturi a câte 250.000 de lei fiecare pentru firmele înființate de absolvenți, conform calculelor StartupCafe.

Absolvenții cursurilor de antreprenoriat din sesiunea 1 care nu au reușit să aplice și pentru finanțare vor putea aplica direct în sesiunea 2 dedicată persoanelor juridice, după cum a declarat pentru StartupCafe ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Aici vorbim, cu siguranță, despre aplicanții care se încadrează la Pilonul I (tineri între 18 și 30 de ani). În acest moment, nu este clar dacă absolvenții cursurilor de la Pilonul II (peste 30 de ani), care nu au reușit să aplice în sesiunea 1 deoarece nu și-au înființat firmele la timp, vor putea participa la sesiunea 2 pe baza bugetului rămas disponibil, care ar putea acoperi 65 de granturi de până la 250.000 de lei fiecare.