Fonduri europene 2026: Noi granturi IMM de 15.000-200.000 EUR pentru digitalizare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita, Mureș. Ghidul de finanțare propus 

Firmele non-IT eligible, din cele 6 județe ale Regiunii Centru, vor putea accesa, în anul 2026, noi granturi IMM de câte 15.000-200.000 EUR pentru a investi în inteligență artificială, realitate virtuală și alte tehnologii pentru digitalizarea activității, printr-un nou apel de proiecte pe fonduri europene, scos în consultare publică în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – Apel 2.

Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro , până la data de 20.05.2026.

Conform unui calendar estimativ al Programului Regional Centru, sesiunea de depunere online a proiectelor în sistemul MySMIS2021 ar urma să se deruleze în perioada iunie-august 2026.

Acesta este cel de-al doilea apel al acestei finanțări, după cel din 2023, despre care am scris pe StartupCafe la acel moment.

Finanțarea se adresează firmelor din cele 6 județe ale ale Regiunii Centru:

Alba,

Brașov,

Covasna,

Harghita ,

, Mureș ,

, Sibiu.

Sunt eligibile firmele mici și mijlocii din mediul urban și rural, conform propunerii de ghid pentru apelul 2. De data aceasta, microîntreprinderile (până la 9 salariați) pot să investească și în mediul urban, și în rural, la fel ca firmele mici și mijlocii.

Finanțări IMM 2026: Bugetul alocat pentru digitalizarea firmelor din Regiunea Centru

Bugetul disponibil este de 14.113.032 euro, din care 11.996.077 euro vin de la Uniunea Europeană, din Fondul european de dezvoltare regională, parte a Politicii de coeziune a UE. Restul de 2.116.955 euro reprezintă finanțare de la bugetul de stat al României.

Alocarea 2026 este mult mai mică decât cea de la primul apel, din anul 2023,, când a fost disponibil un buget de 32 milioane EUR.

O firmă va putea accesa un ajutor de minimis de 15.000-200.000 EUR pe proiect, la Apelul 2.

Beneficiarul trebuie să vină și el cu cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Granturi IMM în Regiunea Centru: Condiții de eligibilitate a firmelor

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru finanțările din Regiunea Centru, printre care:

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici/mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). IMM-urile au maximum 249 de angajați.

Firma a avut minimum 1 salariat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2026, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2025 (prima zi lucrătoare din anul 2025) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2025.

Solicitantul NU trebuie să aibă la data lansării apelului de proiecte activat și/sau autorizat niciun cod CAEN exclus de la finanțare (vezi Anexa 3) și nu trebuie să fi realizat, în ultimul an fiscal și în anul în curs, venituri din activități asociate sectoarelor excluse de la finanțare (vezi Anexa 3). O noutate față de primul apel, lista domeniilor excluse de a finanțare conține 130 de coduri CAEN, inclusiv domeniile IT, la care se adaug domenii de comerț, agricultură și alte activități excluse. .

Investiții eligibile la ajutoarele pentru digitalizare: de la inteligență artificială la realitate virtuală

Proiectul de ghid al solicitantului propune o serie întreagă de tipuri de investiții eligibile:

tehnologii digitale pentru a îmbunătăți procesele interne existente ale companiei, gestiunea materiilor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex.: RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice. Adoptarea tehnologiilor digitale se va putea realiza inclusiv cu achiziție de licențe software temporare, pe bază de abonament/subscripție plătit/ă către un furnizor, cu anumită frecvență, pentru o perioadă determinată.

b) dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple sau complexe (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots; algoritmi cu memorie limitată: automatizare, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe) și dezvoltarea tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

d) auditul maturității digitale

e) instruirea angajaților în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

Eligibile la finanțare vor fi și activitățile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditul financiar al proiectului, informare și publicitate.

