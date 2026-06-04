Rezultate Startup Nation: S-au publicat listele RUE cu firmele aplicante la granturile IMM de 50.000 EUR, în ordinea punctajelor obținute

Au apărut rezultatele la programul Startup Nation 4, sesiunea 1 de finanțare a firmelor: listele RUE cu persoanele juridice care au aplicat la granturile de până la 250.000 lei fiecare (aproape 50.000 EUR), ordonate în funcție de punctajul obținut, pe fiecare categorie de beneficiari bugetată.

Doar 7.923 de firme înființate de absolvenții cursurilor din program au aplicat pentru finanțările de până la 250.000 de lei pe firmă, în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026. Procentual, cel mult 47,8% dintre cei 16.560 de absolvenți și-au înființat firme și au și aplicat cu acestea pentru finanțare. Banii nu ajung, însă, pentru toți beneficiarii, la anumite secțiuni ale programului.

„În această primă sesiune sunt prevăzute peste 5.800 de locuri finanțabile, prin granturi nerambursabile de până la 250.000 de lei pentru fiecare întreprindere eligibilă. Finanțarea este destinată societăților înființate de persoanele care au absolvit cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul programului, parcurgerea acestora reprezentând una dintre condițiile obligatorii de eligibilitate pentru accesarea sprijinului financiar” - a explicat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, inclusiv persoanelor aparținând minorității rome, precum și persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, contribuind la stimularea inițiativei antreprenoriale și la dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național.

Mai exact, din totalul locurilor finanțabile aferente acestei sesiuni, 382 sunt destinate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București–Ilfov, la care se adaugă 42 de locuri pentru persoanele aparținând minorității rome din aceeași categorie de vârstă. Pentru tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate sunt prevăzute 2.561 de locuri, respectiv 285 de locuri pentru persoanele de etnie romă. Totodată, 2.575 de locuri sunt alocate persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, din zonele mai puțin dezvoltate ale țării.

„Aplicanții sunt încurajați să consulte listele publicate și să urmărească în continuare informațiile comunicate prin canalele oficiale ale MEDAT” - subliniază ministerul.

MEDAT a publicat joi, 4 iunie 2026, listele persoanelor juridice înscrise la finanțare în cadrul primei sesiuni a ediției a IV-a a programului Start-Up Nation. Firmele au primit numere RUE (Registrul Unic Electronic) în baza punctajelor obținute. Ierarhia RUE este importantă pentru acele secțiuni ale programului în care bugetul nu ajunge pentru toți aplicanții. În schimb, la secțiunile dedicate tinerilor din minoritatea romă bugetele depășesc necesarul de finanțare și acoperă practic toate firmele care au cerut granturile de până la 250.000 de lei.

Descarcă listele RUE cu firmele aplicante la granturile de câte 250.000 lei din programul Startup Nation 4:

Listă aplicanți 18-30 ani București-Ilfov . Pentru categoria de vârstă 18–30 de ani, persoane cu domiciliul în București–Ilfov, au absolvit cursurile 1.583 de aplicanți, iar finanțarea disponibilă acoperă 382 de firme. Aici au aplicat 628 de firme la finanțare. Rezultă o concurență de 1,6 pe loc.

Pentru categoria de vârstă 18–30 de ani, persoane cu domiciliul în București–Ilfov, au absolvit cursurile 1.583 de aplicanți, iar finanțarea disponibilă acoperă 382 de firme. Aici au aplicat 628 de firme la finanțare. Rezultă o concurență de 1,6 pe loc. Listă aplicanți 18-30 ani minoritate romă București-Ilfov . La categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din București–Ilfov, au absolvit cursurile 35 de aplicanți, iar numărul de firme finanțate în această etapă este de 42. Toți absolvenții din această categorie puteau obține finanțare încă de la bun început, deoarece bugetul alocat depășea numărul absolvenților. În final, doar 14 absolvenți și-au înființat firme și au depus cereri de finanțare, iar toți vor primi sprijin financiar (dacă firmele lor sunt în regulă). Practic, în această categorie, 23 de absolvenți care aveau șanse 100% la finanțare nu au aplicat pentru granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Este posibil ca acești tineri de etnie romă să nu-și fi înființat firme cu care să poată aplica la finanțare și, deocamdată, să fi rămas doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice.

La categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din București–Ilfov, au absolvit cursurile 35 de aplicanți, iar numărul de firme finanțate în această etapă este de 42. Toți absolvenții din această categorie puteau obține finanțare încă de la bun început, deoarece bugetul alocat depășea numărul absolvenților. În final, doar 14 absolvenți și-au înființat firme și au depus cereri de finanțare, iar toți vor primi sprijin financiar (dacă firmele lor sunt în regulă). Practic, în această categorie, 23 de absolvenți care aveau șanse 100% la finanțare nu au aplicat pentru granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Este posibil ca acești tineri de etnie romă să nu-și fi înființat firme cu care să poată aplica la finanțare și, deocamdată, să fi rămas doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice. Listă aplicanți 18-30 ani regiuni mai puțin dezvoltate . La categoria 18–30 de ani, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate, au finalizat cursurile 10.506 absolvenți, iar numărul firmelor finanțate este de 2.561. Aici au aplicat la finanțare 4.692 de firme în sesiunea 1. Rezultă o concurență de 1,83 pe loc.

La categoria 18–30 de ani, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate, au finalizat cursurile 10.506 absolvenți, iar numărul firmelor finanțate este de 2.561. Aici au aplicat la finanțare 4.692 de firme în sesiunea 1. Rezultă o concurență de 1,83 pe loc. Listă aplicanți 18-30 ani minoritate romă din regiuni mai puțin dezvoltate . Categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din regiuni mai puțin dezvoltate, a avut 167 de absolvenți ai cursurilor antreprenoriale, iar numărul de firme finanțate în cadrul acestei sesiuni este de 285. Doar 79 de firme au depus cereri de finanțare la această categorie, toate urmând să primească banii. Rezultă, practic, că mai mult de jumătate dintre absolvenții acestei categorii (88 de persoane) nici măcar nu au depus cereri de finanțare, deși ar fi avut șanse de 100% la granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Și în acest caz este posibil ca beneficiarii să nu-și fi înființat firme care să le permită accesarea grantului, iar momentan să se mulțumească doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Totuși, ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice.

Categoria 18–30 de ani, persoane din minoritatea romă din regiuni mai puțin dezvoltate, a avut 167 de absolvenți ai cursurilor antreprenoriale, iar numărul de firme finanțate în cadrul acestei sesiuni este de 285. Doar 79 de firme au depus cereri de finanțare la această categorie, toate urmând să primească banii. Rezultă, practic, că mai mult de jumătate dintre absolvenții acestei categorii (88 de persoane) nici măcar nu au depus cereri de finanțare, deși ar fi avut șanse de 100% la granturile de aproape 50.000 de euro fiecare. Și în acest caz este posibil ca beneficiarii să nu-și fi înființat firme care să le permită accesarea grantului, iar momentan să se mulțumească doar cu absolvirea cursurilor și cu subvenția de 200 de lei acordată cursanților. Totuși, ei vor putea aplica direct pentru grantul de 50.000 de euro în viitoarea sesiune 2 dedicată persoanelor juridice. Listă aplicanți peste 30 ani din regiuni mai puțin dezvoltate. De remarcat că, la Pilonul II (aplicanți cu vârsta de peste 30 de ani, din regiuni mai puțin dezvoltate, adică aproape toată România, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov), 4.269 de persoane au finalizat cursurile. Aici, Ministerul Economiei a alocat, pentru sesiunea 1, buget pentru 2.575 de firme finanțabile. Asta înseamnă că toate cele 2.510 firme aplicante vor primi finanțarea de până la 250.000 de lei fiecare, dacă îndeplinesc toate condițiile.

Conform procedurii de implementare a programului, listele sunt publicate în ordinea numerelor RUE, cu respectarea clasamentului rezultat în urma selecției automate a formularelor de înscriere. Aplicanții sunt ordonați descrescător, în funcție de punctajul obținut, iar în situațiile în care mai mulți participanți au acumulat același punctaj, departajarea s-a realizat pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 3 la procedura programului.

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