Credite pentru startup-uri, IMM-uri, profesii liberale: Fondul de garantare cheamă băncile și IFN-urile din piață la programul „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM”

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM) anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, lansarea procesului de selecție a intermediarilor financiari eligibili pentru implementarea produsului „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM”.

Băncile și IFN-urile interesate sunt invitate să transmită Cererea de exprimare a interesului (CEI), împreună cu documentația aferentă, la adresa de e-mail: garantieportofoliu@fngcimm.ro, până la data de 1 iulie 2026. Documentația completă aferentă invitației de participare este disponibilă pe site-ul oficial al FNGCIMM în secțiunea dedicată programului.

Prin această inițiativă, FNGCIMM susține că urmărește „extinderea accesului la finanțare pentru:

întreprinderi mici și mijlocii,

profesii liberale,

fermierii care desfășoară activități economice sau agricole,

asociații agricole,

startup-uri.

Noul produs al Fondului de garantare ar urma să faciliteze acordarea de credite garantate, „în condiții simplificate și eficiente”.

Produsul „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM” reprezintă un mecanism de împărțire a riscului de credit, prin care FNGCIMM preia o parte din riscul asociat portofoliilor de credite eligibile acordate de intermediarii financiari parteneri, în baza convențiilor de garantare încheiate cu aceștia.

Acest tip de garanție oferă „multiple avantaje” firmelor, liber-profesioniștilor și fermierilor, conform FNGCIMM:

simplificarea procedurilor de garantare;

reducerea birocrației pentru beneficiarii finali;

accelerarea procesului de aprobare a finanțărilor;

stimularea diversificării produselor de creditare;

creșterea accesului la finanțare pentru IMM-uri și alte categorii eligibile.

În cadrul procesului de selecție pot participa instituțiile de credit definite conform OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (cum sunt băncile, de exemplu), precum și instituțiile financiare nebancare (IFN) definite conform Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

Procesul de selecție a intermediarilor financiari, se va desfășura în trei etape:

Preselecția intermediarilor financiari; Procesul de due diligence; Negocierea, aprobarea și semnarea convențiilor de garantare.

În etapa de evaluare, FNGCIMM va analiza capacitatea operațională și financiară a solicitanților, experiența relevantă în finanțarea beneficiarilor eligibili, strategia de implementare, precum și capacitatea de gestionare a portofoliilor de credite garantate.