Studiu: Banca Transilvania, banca preferată a Generației Z

Banca Transilvania este banca preferată a Generației Z, arată cel mai recent studiu realizat de agenția de cercetare Quantix pentru BT. Pentru tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani, din mediul urban, Banca Transilvania este prima opțiune când vine vorba de alegerea unei bănci, inclusiv pentru contul lor principal, în care primesc și își păstrează banii, prin care efectuează plăți și cu care interacționează cel mai des.

Rezultatele studiului Quantix despre Generația Z și Banca Transilvania:

Brandul favorit la categoria bănci. „BT se menține lider în preferințele tinerilor, cu peste 30%.”

„BT se menține lider în preferințele tinerilor, cu peste 30%.” Cea mai mare tracțiune emoțională și funcțională. „Banca Transilvania conduce în top-of-mind, atingând nivelul de 34%” și „Se menține pe prima poziție și pe indicatorul de bancă principală (33%)”.

„Banca Transilvania conduce în top-of-mind, atingând nivelul de 34%” și „Se menține pe prima poziție și pe indicatorul de bancă principală (33%)”. Cea mai mare încredere în rândul tinerilor. BT are cea mai ridicată rată de conversie din bancă utilizată în bancă principală, de 73%. „Cifra ne arată încrederea reală pe care tinerii o acordă băncii, dincolo de notorietate.”

BT are cea mai ridicată rată de conversie din bancă utilizată în bancă principală, de 73%. „Cifra ne arată încrederea reală pe care tinerii o acordă băncii, dincolo de notorietate.” Banca românească preferată. „Banca Transilvania a continuat să aibă cea mai puternică asociere cu atributul românesc. Generația aceasta redescoperă produsele locale, iar BT este simbolul brandului românesc.”

„Banca Transilvania a continuat să aibă cea mai puternică asociere cu atributul românesc. Generația aceasta redescoperă produsele locale, iar BT este simbolul brandului românesc.” Angajatorul preferat al tinerilor în banking. „16% dintre tineri aleg Banca Transilvania, unde văd oportunități de dezvoltare profesională.”

„16% dintre tineri aleg Banca Transilvania, unde văd oportunități de dezvoltare profesională.” Atribute de imagine. BT este percepută ca bancă românească, profesionistă, cu reputație pozitivă, de încredere și prietenoasă.

BT este percepută ca bancă românească, profesionistă, cu reputație pozitivă, de încredere și prietenoasă. Atributele funcționale. Tinerii asociază Banca Transilvania cu expertiza, comunicarea clară și accesibilă, implicarea în sport, susținerea unor evenimente pentru tineri și a unor programe de educație.

Generația Z: context și comportamente

Studiul arată inclusiv că educația financiară este o prioritate pentru tineri:

9% dintre ei susțin că tinerii se pricep la gestionarea banilor

34% afirmă că se pricep puțin sau foarte puțin la gestionarea banilor

Cele mai mari îngrijorări pe care le au tinerii pentru următorii 3 – 5 ani:

creșterea prețurilor

creșterea nivelului de stres

lipsa pregătirii practice în școală – percepția că sistemul educațional nu îi pregătește suficient pentru viața reală

Pentru Generația Z, succesul în viață este definit printr-un mix de valori personale și obiective concrete:

familie armonioasă

realizare/stabilitate financiară

afecțiune, dragoste

În viața de zi cu zi, tinerii se regăsesc cel mai des în activități simple:

ascultarea muzicii

cumpărături în supermarketuri

ieșiri cu prietenii

Banca Transilvania, 1,1 milioane de clienți din Generația Z

Banca Transilvania a devenit un reper pentru tineri datorită soluțiilor de banking digital, campaniilor comerciale, programelor de educație financiară și prin prezența constantă în mediile în care Generația Z își petrece timpul: în campusuri și școli, la festivaluri și târguri de joburi, în proiecte de dezvoltare personală și de inițiative sociale, precum și în social media. Preferința pentru BT exprimată în studiu se confirmă și în viața reală: banca are 1,1 milioane de clienți cu vârste de până în 30 de ani. În ultimii ani, BT și-a crescut cota de piață pe acest segment cu 5 puncte procentuale, consolidându-și poziția de lider în rândul Generației Z.

Articol susținut de Banca Transilvania