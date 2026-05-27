Finanțări 2026: Se anunță ajutoare de până la 200.000 EUR prin programul „Diaspora Investește Acasă”

Românii din străinătate vor putea obține ajutoare de până la 200.000 EUR de la statul român pentru a face afaceri în România, prin programul „Diaspora Investește Acasă”, anunțat, miercuri, de Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Programul „Diaspora Investește Acasă” se va derula prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor.

Deocamdată, este doar un proiect de hotărâre de guvern scos în dezbatere publică, miercuri, de Ministerul Finanțelor.

Prin intermediul viiorului program, firmele nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea împrumuturilor destinate investițiilor.

Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar eligibil.

Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026–2029, în limita bugetului disponibil. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro.

Programul se adresează startup-urilor înființate de români din diaspora care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis.

Printre principalele criterii se numără:

• deținerea majoritară a capitalului social de către cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;

• existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea;

• menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%.

Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5000 de euro, iar valoare maximă este de 500.000 euro.

Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.

Proiectul de HG pentru instituirea programului de sprijin: