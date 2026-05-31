Granturi IMM de 200.000 lei: Termen pentru semnarea acordurilor de finanțare în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024. Atenție și la datorii!

Firmele care s-au calificat la finanțare în vechiul program Femeia Antreprenor 2024, bugetat abia în 2026, trebuie să aibă grijă acum la termenul pentru semnarea acordurilor de finanțare și la certificatul de atestare fiscală privind lipsa datoriilor, să nu rateze granturile IMM de până la 200.000 lei fiecare, promise de stat.

„Acordurile sunt generate automat în aplicația informatică pentru aplicanții admiși în limita bugetului disponibil. Beneficiarii trebuie să descarce documentul, să îl semneze electronic și să îl reîncarce în platformă. Termenul de transmitere a acordului semnat este de maximum 20 de zile de la primirea deciziei de admitere”, a avertizat Ministerul Economiei, care gestionează schema de ajutoare.

Pentru continuarea procesului, este necesară încărcarea dovezii cofinanțării proprii, la care s-a angajat fiecare antreprenoare, în documentația depusă în program. Dovada se face prin:

extras de cont;

scrisoare de aprobare a creditului;

contract de credit.

Beneficiarele care nu au avut interacțiuni prin clarificări cu Ministerul Economiei (MEDAT) și agențiile IMM (AIMMT) în anul 2026 trebuie să încarce în aplicația informatică și certificatul de atestare fiscală care confirmă lipsa datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

„Solicitanții care au datorii eșalonate NU sunt eligibili pentru semnarea acordului de finanțare” și pierd grantul de 200.000 lei, mai avertizează MEDAT.

După semnarea de către ambele părți, acordul de finanțare devine activ și poate fi vizualizat de banca parteneră selectată.

Totodată, beneficiarii trebuie să deschidă un cont dedicat implementării proiectului.

„Nerespectarea termenului de transmitere sau lipsa documentelor solicitate pot conduce la respingerea finanțării”- mai atrage atenția Ministerul Economiei.

Ordinea RUE a aplicantelor înscrise în cadrul programului Femeia Antreprenor – ediția 2024, stabilită în funcție de punctaj, este disponibilă pe site–ul oficial al ajutoarelor de minimis.

În 2024, apelul de proiecte a atras un număr ridicat de aplicanți – 6.818 firme deținute de femei solicitând finanțări de până la 200.000 lei pentru investiții. În prima parte a anului trecut, procesul de evaluare a eligibilității și conformității a fost inițiat și parcurs parțial, fără a putea fi finalizat din cauza lipsei finanțării.

După o perioadă în care programul nu a putut avansa din cauza lipsei finanțării, adoptarea Legii bugetului de stat pentru 2026 a permis, până la urmă, relansarea procesului. Noua alocare este în valoare de aproximativ 200 milioane lei credite de angajament și 197 milioane lei credite bugetare, fiind menținută ținta estimată de 1.000 de beneficiare.

