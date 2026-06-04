Skip to content

Soluții de finanțare BT Direct 100% online pentru pacienții Enayati Hospital

Soluții de finanțare BT Direct 100% online pentru pacienții Enayati Hospital
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

BT Direct și Enayati Hospital (București) anunță un parteneriat prin care pacienții pot accesa, 100% online, până la 100.000 de lei pentru orice serviciu medical în cadrul spitalului.

Cele două companii facilitează accesul la internare și îngrijire medicală specializată - recuperare, neurologie, geriatrie, medicină internă și îngrijiri paliative, oferind pacienților predictibilitate, rapiditate și acces imediat la soluțiile medicale de care au nevoie. Astfel, timpul dintre decizia medicală și accesul la tratament este redus semnificativ.  

Detalii despre soluția de finanțare BT Direct

  • Perioada împrumutului: între 6 și 60 de luni
  • Răspuns la cererea de credit în aproximativ 10 minute, online
  • Dobândă anuală fixă de 19,9% pentru sume de peste 20.000 de lei

„Cu fiecare nouă colaborare, BT Direct își consolidează rolul de finanțator în domeniul sănătății. Prin cele 400 de parteneriate cu clinici și furnizori de servicii medicale din România, contribuim la creșterea accesului la servicii medicale de calitate, la dezvoltarea unui ecosistem medical privat modern și digital”, declară Nicoleta Bott (foto), CEO BT Direct.

„La Enayati Hospital, credem că accesul la îngrijire medicală de calitate nu ar trebui să fie condiționat de constrângeri financiare. Parteneriatul cu BT Direct le oferă pacienților noștri posibilitatea de a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat - sănătatea lor -fără stresul costurilor imediate. Este un pas firesc pentru un spital care pune omul în centrul fiecărei decizii", afirmă Dr. Wargha Enayati, Președinte Executiv Enayati Medical City. 

BT Direct este compania Grupului Banca Transilvania specializată în finanțarea persoanelor fizice. Cu un portofoliu de peste 250.000 de clienți activi, BT Direct oferă soluții de creditare în magazine fizice și online. Clienții pot accesa finanțări pentru achiziția de produse sau pentru nevoi personale în peste 2.300 de magazine, spitale și clinici partenere, precum și pe aproximativ 200 de site-uri.

Enayati Hospital, parte din ecosistemul Enayati Medical City, este un spital privat dedicat îngrijirii medicale integrate, cu focus pe recuperare medicală, neurologie, geriatrie, medicină internă și îngrijiri paliative. Cu o abordare multidisciplinară și empatică, spitalul oferă pacienților acces la servicii medicale complexe, echipamente de ultimă generație și o echipă de specialiști cu experiență în gestionarea cazurilor complexe. 

Articol susținut de Banca Transilvania

Finanțări

lei_Romania

Credite pentru startup-uri, IMM-uri, profesii liberale: Fondul de garantare cheamă băncile și IFN-urile din piață la programul „Garanția de portofoliu din fonduri proprii – FNGCIMM”

Christian Sinding - EQT Group

Încep finanțările de câte 30-300 milioane EUR pentru companiile tech europene. „În mod sigur România este pe listă” – VIDEO interviu cu președintele Comitetului de Investiții al mega-fondului Scaleup Europe Fund

femeie-bani-lei

Granturi IMM de 200.000 lei: Termen pentru semnarea acordurilor de finanțare în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024. Atenție și la datorii!

Startup Nation final

Startup Nation la final: Nici jumătate dintre absolvenții cursurilor de antreprenoriat au cerut finanțarea de 250.000 de lei pe firmă în prima sesiune. Pe 4 iunie 2026, rezultatele la evaluarea automată-lista RUE

Euro-Bani-Romania

Finanțări 2026: Se anunță ajutoare de până la 200.000 EUR prin programul „Diaspora Investește Acasă”

Consultanță și credite pentru achiziționarea unei locuințe, prin BT Mortgage Centers

startup nation

Startup Nation: Ministerul NU intenționează să mai prelungească înscrierile la finanțările de 250.000 lei pentru firme. „Va veni, în curând, a doua sesiune” – ministrul Darău