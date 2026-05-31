Fonduri UE 2026: Peste 50 milioane EUR pentru proiecte de cercetare universități-firme. Ghidul oficial PoCIDIF

Firmele micro, mici și mijlocii (IMM) din România, în parteneriat cu universități sau institute de cercetare, pot obține fonduri europene prin 2 apeluri de proiecte deschise timp de 3 luni, cu un buget total de peste 50 de milioane de euro, susținut din Politica de Coeziune a Uniunii Europene, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis oficial înscrierile la linia de finanțare „Sprijin pentru Proiecte Tehnologice Inovative” aferent Acțiunii 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.2 – Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM).

Parteneriatele dintre universități sau institute de cercetare și IMM-uri depun cereri de finanțare prin sistemul MySMIS2021 în perioada 29.05.2026 - 31.08.2026, ora 17.00.

Proiectele din cadrul celor 2 apeluri se vor depune în parteneriat:

Apel 1 – cod PCIDIF/946/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru proiecte tehnologice inovative din regiunea mai dezvoltată (MDR)

Apel 2 – cod PCIDIF/947/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru proiecte tehnologice inovative din regiunile mai puțin dezvoltate (LDR)

Valoarea ajutoarelor oferite pe proiect

Alocarea financiară pentru cele 2 apeluri de proiecte este 53.174.731 euro (FEDR+BS), respectiv 271.090.096 lei din care:

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) - 37.785.964 euro, respectiv 192.636.623 lei;

Buget de Stat – 15.388.767 euro, respectiv 78.453.473 lei.

Banii sunt împărțiți astfel pe cele 2 apeluri:

Apel 1 : Regiuni mai dezvoltate: 12.861.403 euro (FEDR+BS), din care 4.510.760 euro FEDR. Aici intră anumite localități din județul Ilfov.

Apel 2 : Regiuni mai puțin dezvoltate: 40.313.328 euro (FEDR+BS), din care 33.275.204 euro FEDR. Aici intră toate județele în afară de Ilfov și de municipiul București.

Cursul de schimb luat în considerare: 1 euro = 5,0981 RON

Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect în cadrul acestor apeluri este de 1.500.000 euro, echivalent a 7.647.150 lei. Banii cuprind ajutoare de stat și ajutoare de minimis.

Activități eligibile la granturile PoCIDIF

Activități eligibile exclusiv pentru IMM-uri (lider sau partener în proiecte):

activități de investiții inițiale pentru introducerea în producție - obligatorii;

În cazul acestor activități se vor introduce în producție rezultatele activităților de CDI derulate prin proiect.

activități de inovare de produs;

activități de inovare de proces și organizațională;

este obligatorie desfășurarea a cel puțin uneia dintre activitățile de inovare (de produs sau de proces)

Activități eligibile pentru ambele categorii de beneficiari (organizații de cercetare și IMM-uri)

activități de cercetare industrială;

activități de dezvoltare experimentală;

activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii);

activități de audit de proiect;

activități de management de proiect pentru organizații de cercetare;

activități de management/asistență tehnică pentru IMM;

activități generale de administrație.

În cazul solicitanților de tip IMM, activitățile de informare și publicitate, management/ asistență tehnică pentru IMM, sprijin pentru plata abonamentelor, taxelor și cotizațiilor necesare pentru implementarea proiectului, auditare a proiectului și activitățile generale de administrație sunt sprijinite utilizând ajutoarele de minimis, cu respectarea plafonului și a condițiilor Schemei de ajutor de minimis, menționată la capitolele 3.4 și 3.13 ale ghidului solicitantului.

Solicitanții vor evidenția în secțiunea Activități din Cererea de finanțare, activitatea de bază/ pachetul de activități de bază din cadrul proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de activități de bază, declarate/descrise de către beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru proiect, se verifică de către AM/OIC şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare:

(i) are legătură directă cu scopul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în secțiunea 5.2.2 a prezentului ghid al solicitantului;

iii) nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

Activitățile conexe sunt, spre exemplu:

- activităţile de informare şi publicitate privind proiectul;

- auditul proiectului;

- managementul de proiect.

Prin Schema de ajutor de minimis, se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de minimis, după cum urmează:

activități de informare și publicitate;

activități de management/asistenţă tehnică;

sprijin pentru plată abonamente, taxe și cotizații necesare pentru implementarea proiectului;

servicii de auditare a proiectului;

activități generale de administrație.

Resurse utile:

Descarcă Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare pentru a aplica la aceste apeluri de proiecte.

