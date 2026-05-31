Fonduri UE 2026: Peste 50 milioane EUR pentru proiecte de cercetare universități-firme. Ghidul oficial PoCIDIF

Firmele micro, mici și mijlocii (IMM) din România, în parteneriat cu universități sau institute de cercetare, pot obține fonduri europene prin 2 apeluri de proiecte deschise timp de 3 luni, cu un buget total de peste 50 de milioane de euro, susținut din Politica de Coeziune a Uniunii Europene, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis oficial înscrierile la linia de finanțare „Sprijin pentru Proiecte Tehnologice Inovative” aferent Acțiunii 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.2 – Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM).
Parteneriatele dintre universități sau institute de cercetare și IMM-uri depun cereri de finanțare prin sistemul MySMIS2021 în perioada 29.05.2026 - 31.08.2026, ora 17.00.
Proiectele din cadrul celor 2 apeluri se vor depune în parteneriat:
- Apel 1 – cod PCIDIF/946/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru proiecte tehnologice inovative din regiunea mai dezvoltată (MDR)
- Apel 2 – cod PCIDIF/947/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru proiecte tehnologice inovative din regiunile mai puțin dezvoltate (LDR)
Valoarea ajutoarelor oferite pe proiect
Alocarea financiară pentru cele 2 apeluri de proiecte este 53.174.731 euro (FEDR+BS), respectiv 271.090.096 lei din care:
- Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) - 37.785.964 euro, respectiv 192.636.623 lei;
- Buget de Stat – 15.388.767 euro, respectiv 78.453.473 lei.
Banii sunt împărțiți astfel pe cele 2 apeluri:
- Apel 1 : Regiuni mai dezvoltate: 12.861.403 euro (FEDR+BS), din care 4.510.760 euro FEDR. Aici intră anumite localități din județul Ilfov.
- Apel 2 : Regiuni mai puțin dezvoltate: 40.313.328 euro (FEDR+BS), din care 33.275.204 euro FEDR. Aici intră toate județele în afară de Ilfov și de municipiul București.
Cursul de schimb luat în considerare: 1 euro = 5,0981 RON
Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect în cadrul acestor apeluri este de 1.500.000 euro, echivalent a 7.647.150 lei. Banii cuprind ajutoare de stat și ajutoare de minimis.
Activități eligibile la granturile PoCIDIF
Activități eligibile exclusiv pentru IMM-uri (lider sau partener în proiecte):
- activități de investiții inițiale pentru introducerea în producție - obligatorii;
- În cazul acestor activități se vor introduce în producție rezultatele activităților de CDI derulate prin proiect.
- activități de inovare de produs;
- activități de inovare de proces și organizațională;
- este obligatorie desfășurarea a cel puțin uneia dintre activitățile de inovare (de produs sau de proces)
Activități eligibile pentru ambele categorii de beneficiari (organizații de cercetare și IMM-uri)
- activități de cercetare industrială;
- activități de dezvoltare experimentală;
- activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii);
- activități de audit de proiect;
- activități de management de proiect pentru organizații de cercetare;
- activități de management/asistență tehnică pentru IMM;
- activități generale de administrație.
În cazul solicitanților de tip IMM, activitățile de informare și publicitate, management/ asistență tehnică pentru IMM, sprijin pentru plata abonamentelor, taxelor și cotizațiilor necesare pentru implementarea proiectului, auditare a proiectului și activitățile generale de administrație sunt sprijinite utilizând ajutoarele de minimis, cu respectarea plafonului și a condițiilor Schemei de ajutor de minimis, menționată la capitolele 3.4 și 3.13 ale ghidului solicitantului.
Solicitanții vor evidenția în secțiunea Activități din Cererea de finanțare, activitatea de bază/ pachetul de activități de bază din cadrul proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de activități de bază, declarate/descrise de către beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru proiect, se verifică de către AM/OIC şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare:
- (i) are legătură directă cu scopul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în secțiunea 5.2.2 a prezentului ghid al solicitantului;
- iii) nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;
- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;
Activitățile conexe sunt, spre exemplu:
- activităţile de informare şi publicitate privind proiectul;
- auditul proiectului;
- managementul de proiect.
Prin Schema de ajutor de minimis, se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de minimis, după cum urmează:
- activități de informare și publicitate;
- activități de management/asistenţă tehnică;
- sprijin pentru plată abonamente, taxe și cotizații necesare pentru implementarea proiectului;
- servicii de auditare a proiectului;
- activități generale de administrație.
Resurse utile:
Descarcă Ghidul solicitantului și celelalte documente necesare pentru a aplica la aceste apeluri de proiecte.
Comunicate/anunțuri mass-media pe StartupCafe.ro, pentru proiectele europene
StartupCafe.ro publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.
Pentru publicare anunțuri/comunicate pe StartupCafe.ro trimiteți solicitare pe adresa de e-mail:
contact@smilemedia.ro
În acel e-mail lăsați datele dumneavoastră de contact, iar colegii noștri de la Departamentul de Marketing și Vânzări vă vor îndruma mai departe pentru realizarea pașilor necesari.
Prețul publicării pe StartupCafe.ro a unui anunț/comunicat de presă în cadrul proiectelor europene este de 150 de euro (fără TVA).
IMPORTANT: Conținutul și elemente grafice pentru identitatea vizuală cerute de regulamente, la publicarea anunțurilor/comunicatelor de presă, vor fi furnizate de beneficiar.
Anunțurile/comunicatele de presă vor fi marcate, în titlu, cu [P] și vor fi afișate public astfel:
- integral, pe o pagină individuală (de articol), din secțiunea Anunțuri Proiecte Europene
- într-un modul simplificat, cu titlu și imagine, pe pagina secțiunii Anunțuri Proiecte Europene.
Ce cuprinde serviciul StartupCafe de publicare a comunicatelor pentru proiecte europene:
- Publicarea comunicatului de presă pe site-ul mass-media StartupCafe.ro, în secțiunea Anunțuri: proiecte europene din bara de meniu a site-ului.
- Comunicatul apare minimum 24 de ore și pe pagina principală (home page) a StartupCafe.ro.
- Textul va conține și un link do-follow către site-ul beneficiarului (dacă are site propriu).
- Dacă beneficiarul are un logo, acesta va fi afișat ca ilustrație la articol (alături de elementele de identitate vizuală obligatorii, din programul de finanțare).
- Astfel, brandul beneficiarului va fi expus pe o publicație cu profil antreprenorial care în luna mai 2026 a avut peste 1 milion de utilizatori unici (Cf. auditului BRAT/SATI)
- În plus, comunicatul va fi distribuit și pe pagina de Facebook a StartupCafe.ro, o comunitate antreprenorială de peste 65.000 de urmăritori.