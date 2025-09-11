Ajutoare pentru firme micro, în județul Prahova: „De la idee la 300.000 EUR investiții”- conferință StartupCafe la Ploiești, pe 30 septembrie 2025

La conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții”, organizată la Ploiești, pe 30 septembrie 2025, de StartupCafe și partenerii săi, antreprenorii vor putea primi explicații utile privind fondurile nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR „puse la bătaie” pentru microîntreprinderile care fac investiții în județul Prahova, prin Programul Tranziție Justă (PTJ).

Conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții” va avea loc, pe 30 septembrie 2025, de la ora 12.00, la Teatrul Nației, de la Ploiești.

Evenimentul este organizat de StartupCafe cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

Invitații și partenerii noștri vor veni cu informații și explicații utile pentru antreprenorii care vor să aplice la fondurile europene de câte 50.000-300.000 EUR/proiect, în cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”.

Aceste fonduri europene reprezintă o importantă oportunitate de finanțare a investițiilor, inclusiv în echipamente IT, pentru digitalizarea activității microîntreprinderilor din județul Prahova.

Firmele au început să depună proiecte prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, din data de 30 iulie 2025 și mai avem timp până pe 30 noiembrie 2025, ora 23:30, să depunem proiecte pentru acești bani europeni.

Bugetul total pus în joc este de 206,8 milioane EUR, în 6 județe acoperite de Programul Tranziție Justă. În județul Prahova este disponibilă o alocare totală de 27.873.431 EUR pentru microîntreprinderi.

De precizat că aici microîntreprinderea este definită conform legislației europene: are un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane de euro.

Apelul de proiecte este gestionat de autoritatea de management de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia asigură rolul de organism intermediar, cu atribuții delegate în cadrul finanțării pentru județul Prahova.

Cine va vorbi la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR investiții”: