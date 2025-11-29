Granturi digitalizare PNRR: Prelungirea termenelor de implementare la ONG și IMM. Ordinele MIPE 5774/2025 și 5521/2025

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat cum pot fi prelungite termenele generale de implementare a proiectelor de digitalizare cu fonduri PNRR de maximum 70.000 EUR pentru organizații neguvernamentale (ONG) și maximum 100.000 EUR pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) non-IT.

Procedura de prelungire a perioadei de implementare pentru ONG până pe 30 aprilie 2026

La solicitarea beneficiarilor, MIPE a anunțat posibilitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectelor depuse în cadrul Componentei 7, Investiția 9, pentru digitalizarea ONG-urilor până la data de 30.04.2026, în cazuri temeinic justificate.

Ordinul MIPE nr. 5.774/20.11.2025 prevede:

„Perioada de implementare a proiectului este de maxim 6 luni. Aceasta se poate prelungi în cazuri temeinic justificate, până la data de 30 aprilie 2026.

Prelungirea duratei de implementare se poate face prin Notificare, care va fi aprobată sau respinsă de către MIPE, prin Notă privind aprobarea/respingerea Notificării, în termen de 10 zile lucrătoare de la încărcarea în platforma PNRR.

Modificarea echipei de implementare a proiectului, acolo unde este cazul, se poate face prin Notificare, care va fi aprobată sau respinsă de către MIPE, prin Notă privind aprobarea/ respingerea Notificării, în termenul mai sus menționat.

În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de MIPE, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării. Notificările privind prelungirea duratei de implementare sau modificarea echipei de implementare a proiectului, anterior prevăzute, intră în vigoare și produc efecte de la data transmiterii de către MIPE a informării privind aprobarea.

Respingerea Notificării va fi comunicată beneficiarului însoțită de motivele respingerii, în termenul de 10 zile lucrătoare de la încărcarea în platforma PNRR, mai sus menționat. Beneficiarii au obligația să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului, modul în care sunt respectate obiectivele asumate cu privire la intervențiile în domeniul digital, respectiv investiția contribuie în proporție de 100% la tranziția digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență”.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor IMM cu grant de max. 100.000 EUR până pe 29 mai 2026

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, MIPE a decis să permită prelungirea perioadei de implementare a proiectelor de digitalizare IMM cu grant de maximum 100.000 EUR până pe 29 mai 2026.

„Având în vedere faptul că multe contracte de finanțare aflate în implementare au termen de finalizare până la finalul anului 2025, vă reamintim că este în vigoare, din luna septembrie 2025, Ordinul MIPE nr. 5521/26.09.2025 prin care s-a concretizat posibilitatea prelungirii duratei de implementare până la data de 29.05.2026 pentru proiectele aferente Componentei 9. Investiția 3. Digitalizarea IMM-urilor – granturi de până la 100.000 euro” - a anunțat MIPE.

Ministerul a venit acum și cu precizări privind termenul de depunere a solicitării de prelungire a proiectului în platforma PNRR:

„Luând în considerare stadiul actual al implementării proiectelor, durata scurtă de timp rămasă până la finalizarea multora dintre acestea, întârzierile înregistrate și, în unele cazuri, depășirea termenului privind notificarea beneficiarului cu privire la rezultatul verificării în vederea reconfirmării încadrării în categoria IMM (de cel mult 45 de zile de la data semnării contractului), precum și angajamentul beneficiarilor de a implementa proiectele cu succes, se consideră justificate solicitările de prelungire a perioadei de implementare și pot fi încărcate în platforma PNRR, chiar și înainte de a se încheia aceste verificări.

Solicitările de prelungire depuse după expirarea duratei de implementare a proiectului nu pot fi luate în considerare. Conform Ordinului MIPE nr. 5521/26.09.2025, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită, fără a depăși data de 29 mai 2026, în situații justificate.

Reiterăm faptul că implementarea proiectului poate fi demarată în ziua următoare semnării contractului de finanțare de către ultima parte, iar plățile către furnizori se pot efectua de beneficiari ulterior expirării termenului de 45 de zile de la semnarea contractului.

Cererile de transfer urmează sa fie transmise MIPE (încărcate în platforma PNRR) de către beneficiari numai după primirea Notificării de încadrare în categoria IMM.

Reamintim faptul că, potrivit contractului de finanțare, execuția financiară în cadrul proiectului se realizează condiționat de verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM și implicit de reconfirmarea MIPE a îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, sub rezerva încetării Contractului de Finanțare sau a reducerii cuantumului asistenței financiare nerambursabile acordate din PNRR, beneficiarul asumându-și toate riscurile ce pot decurge din această situație”.

