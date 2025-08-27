Google lansează o versiune gratuită a programului Vids și adaugă avatare cu inteligență artificială

Google lansează o variantă gratuită, pentru utilizatorii obișnuiți, a programului Vids, lansat anul trecut pentru utilizatorii business, și adaugă noi funcții cu inteligență artificială pentru cei care au conturi de afaceri sau plătesc abonamentele AI ale companiei, potrivit TechCrunch.

Versiunea gratuită va avea funcții de bază de editare video, împreună cu acces la template-urile Google, colecția de fonturi a companiei și o bibliotecă de stoc media. În schimb, aceasta nu va oferi funcții cu inteligență artificială.

Pentru utilizatorii care au abonamente plătite, aceștia pot posta un script, pot selecta un avatar dintr-o gamă largă de voci și personaje și pot crea un videoclip. Totodată, aceștia pot genera videoclipuri din imagini statice de maxim 8 secunde cu ajutorul modelului AI Veo 3.

Funcțiile noi vor fi disponibile pentru utilizatorii Workplace, Workspace for Education și pentru abonații la Google AI Pro sau Ultra.

Anul trecut, Google a lansat Vids pentru utilizatorii cu conturi de afaceri, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Aplicația din cadrul suitei Google Workspace utilizează inteligența artificială pentru a genera diferite formate de videoclipuri, de la cele explicative la prezentări de produs și altele.