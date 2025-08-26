Google va cere verificarea dezvoltatorilor pentru distribuirea aplicațiilor Android în afara Magazinului Play

De anul viitor, gigantul american Google va verifica identitatea dezvoltatorilor care vor să-și distribuie aplicațiile de Android atât în Play Store, cât și în afara magazinului, potrivit TechCrunch.

Schimbarea va afecta toate dispozitivele certificate Android, iar lansarea va fi una treptată.

Acest lucru nu înseamnă că dezvoltatorii nu pot distribui în afara Play Store prin alte magazine de aplicații sau prin sideloading; Android va rămâne deschis în această privință, conform spuselor companiei.

Cu toate acestea, dezvoltatorii care au apreciat anonimatul metodelor alternative de distribuție nu vor mai avea această opțiune. Google spune că acest lucru va ajuta la reducerea actorilor răi care își ascund identitatea pentru a distribui malware, a comite fraude sau a fura datele personale ale utilizatorilor.

Inițial, Google va oferi acces anticipat pentru dezvoltatorii interesați începând cu luna octombrie 2025 pentru testarea sistemului și oferirea de feedback. Apoi, în martie 2026, verificarea va fi disponibilă pentru toți dezvoltatorii.

Până în septembrie 2026, orice aplicație instalată pe un dispozitiv Android în Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda va trebui să îndeplinească noile cerințe. Începând cu 2027, cerințele vor începe să fie implementate la nivel global.

Dezvoltatorii vor trebui să-și furnizeze numele legal, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, ceea ce ar putea împinge dezvoltatorii independenți să se înregistreze ca „business” pentru confidențialitate, conform sursei citate.

O schimbare similară a fost făcută de Apple la începutul anului 2025, pentru a se conforma cu Regulamentul UE privind Serviciile Digitale (DSA), care impune acum dezvoltatorilor de aplicații să-și furnizeze „statutul de comerciant” pentru a trimite aplicații noi sau actualizări de aplicații pentru distribuție.