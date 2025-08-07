Google, răspuns la ChatGPT (OpenAI): Compania lansează un mod de învățare cu ajutorul inteligenței artificiale Gemini

Google introduce Guided Learning (Învățare Ghidată), un mod destinat elevilor în „robotul” cu inteligență artificială Gemini, care poate oferi informații despre subiecte, în loc să ofere răspunsurile direct.

Gigantul tech american spune că a dezvoltat LearnLM, o familie de modele AI antrenate pentru învățare și cercetare educațională, în parteneriat cu profesori, studenți și pedagogi.

Noua experiență încurajează parcurgerea informațiilor pas cu pas până la rezolvarea unui subiect.

„Învățarea Ghidată oferă răspunsuri bogate, multimodale - inclusiv imagini, diagrame, videoclipuri și chestionare interactive - care vă pot ajuta să vă construiți și să vă testați cunoștințele concentrându-vă pe proces, nu doar pe răspuns”, scrie Google.

Pe lângă noua funcție, Google a anunțat că lucrează pentru a face Gemini mai bine echipat pentru a ajuta utilizatorii să învețe. „Robotul” AI va încorpora acum automat imagini, diagrame și videoclipuri YouTube direct în răspunsuri pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă mai bine subiectele complexe, potrivit TechCrunch. În plus, utilizatorii pot cere acum chatbot-ului să creeze carduri și ghiduri de studiu pe baza rezultatelor testului sau a altor materiale de clasă.

Noul mod din Gemini seamănă cu Study Mode din ChatGPT, lansat săptămâna trecută, despre care am scris pe StartupCafe.ro. Chatbot-ul poate pune întrebări elevilor pentru a le testa cunoștințele și poate chiar refuza să răspundă direct la întrebările lor.