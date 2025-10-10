Goana după AI: Un startup de inteligență artificială și-a mărit valoarea de 15 ori în 7 luni, până la 8 miliarde dolari

Un startup de inteligență artificială fondat de doi foști cercetători Google a atras 2 miliarde dolari și și-a mărit valoarea la 8 miliarde dolari, în 7 luni, potrivit TechCrunch.

Startup-ul Reflection AI a fost evaluat, în luna martie, la 545 milioane dolari, ceea ce înseamnă că valoarea sa a crescut de 15 ori.

În cea mai recentă rundă a Reflection AI, au investit, printre alții, Nvidia, B Capital, Lightspeed, Citi, Sequoia, Disruptive, DST, 1789, GIC, Eric Yuan, Eric Schmidt și CRV.

Laboratorul se poziționează ca o alternativă open source la cele „închise”, cum ar fi OpenAI și Anthropic, și ca un echivalent occidental al firmelor AI chineze, cum ar fi DeepSeek.

Startup-ul a fost fondat în martie 2024 de Misha Laskin, care a condus echipa de „învățare pe baza recompenselor” (reward modelling) pentru proiectul Gemini al DeepMind, și Ioannis Antonoglou, care a co-creat AlphaGo, sistemul de inteligență artificială care l-a învins pe campionul mondial în jocul de societate Go în 2016. Firma a strâns finanțări totale de 2,1 miliarde dolari în patru runde de investiții, conform datelor de pe Crunchbase.

Odată cu noua sa rundă, Reflection AI a anunțat că a recrutat o echipă de angajați de top de la DeepMind, laboratorul AI al Google, și OpenAI. De asemenea, startup-ul spune că a găsit „un model comercial scalabil care se aliniază cu strategia noastră de inteligență deschisă” într-o postare pe X.

Startup-ul speră să lanseze un model de limbaj de frontieră anul viitor, care să fie antrenat pe „zeci de trilioane de token-uri”, a declarat Laskin pentru sursa citată.