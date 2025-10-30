Ghid ANAF 2025: Informații pentru firme despre noul plafon de scutire de TVA, stabilit prin Ordonanța 22/2025

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat joi un ghid în format PDF cu informații despre Ordonanța nr. 22/2025, pentru modificarea Codului Fiscal, cea prin care s-a stabilit noul plafon al cifrei de afaceri până la care firmele beneficiază de scutire de TVA.

DGRFP Brașov explică, astfel, în ghidul „Modificări privind TVA prevăzute de OG nr. 22/2025 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal” următoarele:

Regimul special pentru întreprinderi mici cu sediul în România pentru operaţiunile din ţară;

Reguli pentru persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în alte state membre;

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici aplicat în România de persoane impozabile cu sediul activităţii economice în alte state membre;

Modificări ale locului prestării din punct de vedere al TVA;

Alte modificări cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA.

Amintim că prin OG nr. 22/2025 s-a stabilit că, începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA crește de la 300.000 la 395.000 de lei, cifră de afaceri. Ordonanța conține și informații privind modificarea structurii cifrei de afaceri anuale și a momentului de la care persoana impozabilă trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA la depăşirea cifrei de afaceri.

Prin această Ordonanță au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2020/285 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite, prin completarea Codului fiscal cu prevederi privind regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în alte state membre.

Ca urmare, regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut de art. 310 din Codul fiscal se va aplica exclusiv pentru operaţiunile având locul în România.

Totodată, pentru operaţiunile cu locul în străinătate a fost introdusă posibilitatea aplicării unui regim special de scutire pentru întreprinderile mici şi în alte state membre.

Conform ghidului DGRFP Brașov, regimul special de scutire în România constă în efectuarea operaţiunilor impozabile în regim de scutire TVA fără drept de deducere.

Mai simplu, pe perioada regimului special, persoana impozabilă este neplătitoare de TVA.

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:

nu are dreptul la deducerea TVA aferente achizițiilor;

nu are voie să menționeze TVA pe factură sau pe alt document.

Până la un anumit nivel al veniturilor activităţii, persoana impozabilă poate alege, în funcţie de natura afacerii, clienţii săi etc., dacă să urmeze un regim special de scutire sau nu.

Acest nivel/plafon este stabilit în funcţie de un indicator specific regimului special de scutire, denumit „cifra de afaceri anuală” care, atenţie, este diferită de cifra de afaceri din punct de vedere contabil ori de cifra de afaceri de care se ţine cont la stabilirea perioadei fiscale TVA.

Accesează și descarcă Ghidul ANAF privind OG. 22/2025 referitoare la noul plafon de scutire de TVA:

---

Citește și: