OFICIAL Înregistrarea în scopuri de TVA. Formularele 010, 020, 700 și alte declarații ANAF folosite de firme, actualizate

ANAF a publicat, miercuri, în Monitorul Oficial un ordin prin care actualizează mai multe formulare fiscale utilizate pentru înregistrarea și anularea înregistrării în scopuri de TVA, ca urmare a Ordonanței 22/2025, care a stabilit noul plafon al cifrei de afaceri până la care firmele beneficiază de scutire de TVA.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 2.420/2025, publicat în Monitorul Oficial miercuri. Ordinul actualizează mai multe formulare fiscale, printre care:

Formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formular 013 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente;

Formular 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România;

Formular 016 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal;

Formular 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;

Formular 040 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice;

Formular 070 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

Formular 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale;

Formular 093 - Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe.

Documentul prevede și că persoanele impozabile înregistrate în Spațiul Privat Virtual vor putea primi, prin SPV, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în format electronic.

Modificările formularelor care se depun de persoanele impozabile cu sediul activității în România (010, 016, 020, 040, 070 și 700), vizează, conform ANAF, modificarea unor rânduri din Secțiunea ”Date privind înregistrarea în scopuri de TVA și vectorul fiscal privind TVA”, Subsecțiunea I ”Înregistrarea în scopuri de TVA”, după cum urmează:

înlocuirea sintagmei ”urmează să atingă sau să depăşească” (de la rândul 1.2) și a sintagmei ”prin atingerea sau depășirea” (de la rândul 1.6., în vechea numerotare a rândurilor) cu sintagma ”urmează să depășească”, respectiv ”prin depășirea”;

eliminarea rândurilor 1.4 și 1.8 privind ”Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art.297 alin.(4) lit.b) şi d) din Codul fiscal”;

completarea, după rândul ”Înregistrare în scopuri de TVA prin depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin. (1) din Codul fiscal” (actual rândul 1.5), cu un nou rând în care persoana impozabilă să înscrie ”Data depășirii plafonului”, în vederea stabilirii datei de la care devine valabilă înregistrarea în scopuri de TVA;

completarea cu un nou rând, prin bifarea căruia, persoana impozabilă deja înregistrată în scopuri de TVA care constată că a solicitat înregistrarea cu întârziere, să poată solicita modificarea datei înregistrării în scopuri de TVA, astfel încât data înregistrării în scopuri de TVA să fie data depășirii plafonului, potrivit art.310 alin.(6^2) din Codul fiscal.

Modificările formularelor care se depun de către persoanele impozabile stabilite în afara României (013, 015, 030 și 093) se referă la:

introducerea unui rând privind înregistrarea în scopuri de TVA, după încetarea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.310 2 din Codul fiscal;

din Codul fiscal; completarea cu un nou rând, prin bifarea căruia, persoana impozabilă renunță la înregistrarea în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.310 2 din Codul fiscal;

din Codul fiscal; completarea cu rânduri prin care persoana impozabilă nestabilită în România, care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici solicită înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare, potrivit art.317 din Codul fiscal.

Amintim că începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA a crescut de la 300.000 la 395.000 de lei, cifră de afaceri, conform Ordonanței nr. 22/2025. Prin acest document, Guvernul a transpus astfel, în sfârșit, Directiva UE 2020/285, în legislația națională. Deși Ministerul Finanțelor a publicat încă din luna martie 2025 un prim proiect privind majorarea plafonului de scutire de TVA, măsura a fost adoptată efectiv în urmă cu două luni.

Ordonanța a stabilit procesul de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv ce trebuie să facă firmele care se încadrează în noul plafon, precum și regulile de ieșire din sistemul de TVA.

Vezi Ordinul ANAF nr. 2.420/2025 publicat în Monitorul Oficial miercuri.