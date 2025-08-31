S-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța 22/2025, cu noul plafon de scutire de TVA. Ce (nu) trebuie să facă firmele

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța 22/2025, pentru modificarea Codului Fiscal, prin care se stabilește noul plafon al cifrei de afaceri a firmelor până la care sunt scutite de TVA.

Începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA crește de la 300.000 la 395.000 de lei, cifră de afaceri, conform ordonanței publicate vineri seara în Monitorul Oficial.

Ordonanța 22/2025 prevede, printre altele, următoarea modificare la Codul fiscal:

„Art. 310. — (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, nu depășește plafonul de 395.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b). (2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f), cu locul în România. Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și cesiunea/transferul de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă”.

Guvernul a transpus astfel, în sfârșit, Directiva UE 2020/285, în legislația națională. Încă din luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a făcut un prim draft cu noul plafon, dar abia acum a fost majorat de Guvern.

Prin această modificare, întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv.

Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor, a explicat Ministerul Finanțelor.

Procesul de înregistrare în scopuri de TVA - ce trebuie să facă firmele care se încadrează în noul plafon

Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 vechiul plafon de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a ordonanței) NU trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată.

Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Posibilitatea de a ieși din sistemul de TVA

Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţă a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Serviciile prestate electronic vor fi impozabile în locul unde clientul își are domiciliul sau reședința

De asemenea, prin Ordonanța 22, se transpun în legislația națională prevederile Directivei europene în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată care vizează, în principal, modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activitățile / evenimentele care presupun prezență virtuală / sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală, pentru a se asigura impozitarea în statul membru de consum.

Astfel, serviciile prestate unui client prin mijloace electronice sunt impozabile în locul în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, a mai explicat Ministerul Finanțelor.

Reamintim că de la 1 august 2025, TVA standard s-a majorat de la 19% la 21%, iar cotele reduse de TVA de 5% și 9% au crescut la 11%, printr-o altă modificare de Cod fiscal operată de Guvernul Bolojan.