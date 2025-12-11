Noi obligații pentru angajatori privind prevenirea violenței și a hărțuirii la job. Ce amenzi riscă

Firmele din România vor trebui să ia mai multe măsuri pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă, în toate formele de manifestare, iar, în cazul nu vor respecta aceste obligații vor risca sancțiuni de până 7.000 de lei, prevede un proiect de lege adoptat joi de Guvern.

Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modifică şi completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, care introduce noi obligaţii în sarcina angajatorilor, cu scopul prevenirii violenţei şi a hărţuirii, în toate formele de manifestare, a anunțat joi Executivul.

Modificările constau în:

adoptarea și implementarea unei politici cu privire la violența și hărțuirea la locul de muncă, care să cuprindă un mecanism intern de raportare confidențială a cazurilor de violență și hărțuire;

includerea în reglementările interne a regulilor privind prevenirea violenței și hărțuirii, dar și a riscurilor psihosociale asociate acestora;

identificarea și evaluarea riscurilor împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților;

informarea și instruirea adecvată a lucrătorilor cu privire la pericolele și riscurile identificate de producere a violenței și hărțuirii și la măsurile de prevenție și protecție asociate, inclusiv cu privire la drepturile și responsabilitățile lucrătorilor și ale altor participanți la procesul de muncă;

adoptarea unor politici interne care să cuprindă un mecanism confidențial de raportare.

Angajatorii au la dispoziție 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a noului act normativ pentru a-și adapta regulamentul și procedurile interne cu noile dispoziții.

În cazul nerespectării acestor obligații, documentul prevede amenzi între 3.500 de lei și 7.000 de lei, aplicabile după expirarea termenului de 90 de zile.

Guvernul a mai aprobat, tot joi, un proiect de lege care definește conceptele de violență și hărțuire în domeniul raporturilor de muncă, precum și principiile generale de prevenire a violenței și hărțuirii la locul de muncă.

Actul normativ modifică Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii și extinde aria de aplicare a măsurilor de protecție a angajaților și asupra altor spații asociate locului de muncă, cum ar fi:

toate spațiile publice și private, atunci când acestea constituie un loc de muncă;

locurile în care salariatul este plătit, se odihnește, mănâncă sau folosește grupurile sanitare, instalațiile pentru spălare și vestiare, puse la dispoziție de către angajator;

deplasările în interes de serviciu, perioada instruirii, formării, evenimentelor sau activităților sociale în legătură cu munca;

comunicările online care au legătură cu munca.

Ambele proiecte de lege aprobate de Guvern vor fi transmise spre dezbatere și adoptare Parlamentului.