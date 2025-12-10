Skip to content

Continuă fraudele în numele ANAF. La ce să fie atenți acum contribuabilii

Contribuabilii din România ar trebui să fie atenție la o nouă înșelătorie în numele ANAF, în care atacatorii folosesc emailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a convinge utilizatorii că au un „sold disponibil” sau o „rambursare de taxe”, avertizează, miercuri, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare precum „АNАF RО” și expeditori suspecți, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase, unde victimele sunt îndemnate să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului și să autorizeze tranzacții false, conform DNSC. 

Contribuabilii ar trebui, așadar, să:

  • verifice cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă mesajul pare oficial.
  • fie atenți la emailuri provenite din domenii externe, în special .de.
  • NU acceseze link-uri suspecte și să nu introducă date personale sau bancare.
  • se asigure că se află întotdeauna pe site-ul oficial ANAF.
  • contacteze imediat banca dacă au oferit informații sensibile.

„Rămâneți vigilenți și tratați cu atenție orice comunicare care pretinde a fi din partea unei instituții publice. Verificarea proactivă a informațiilor este esențială pentru protejarea datelor și a securității financiare”, conform DNSC, care recomandă raportarea oricărei tentative de fraudă la 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

