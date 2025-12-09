Ministrul Muncii (PSD) insistă pentru majorarea salariului minim 2026: „Creșterea are argumente solide”

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, susține că majorarea salariului minim în 2026 se bazează pe „argumente solide”, iar Partidul Social Democrat susține această măsură nu doar pentru că este corectă pentru salariați, ci și pentru că este esențială pentru economia României.

„Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor”, a precizat ministrul Muncii într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El spune că majorarea salariului minim „are argumente solide”.

„PSD susține această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariați, ci pentru că este necesară pentru economia României.

• Avem o lege în vigoare, stabilită prin consens între mediul de afaceri, sindicate și Guvern în 2024. Este implementarea directivei europene privind salariile minime și a reprezentat un jalon în PNRR;

• În acest moment, această lege nu mai permite politizarea salariului minim, ci îl calculează pe baze obiective;

• Inflația de peste 9% erodează puterea de cumpărare;

• Productivitatea muncii în România a crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană în ultimii ani din 2015 până în prezent (28,8%), peste media țărilor CEE (21,1%) și peste media țărilor din UE (5,5%).

• Costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE (12,5 Euro/ oră în Ro vs 33,5 Euro/oră în UE), sub Ungaria, Polonia și Slovacia;

• Cu alte cuvinte, oamenii produc mai mult, dar sunt plătiți prea puțin.

Mai mult decât atât, argumentul de bun-simț este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal și corect, care câștigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”, a scris acesta pe Facebook.