Activități independente 2025: Întrebări și răspunsuri ANAF. Calculul CASS, completarea Declarației unice și altele

O angajată a ANAF a răspuns marți, în cadrul unui seminar online la care a participat și StartupCafe.ro, mai multor întrebări tehnice venite din partea contribuabililor privind tratamentul fiscal al veniturilor din activități independente.

StartupCafe.ro a selectat câteva dintre întrebările adresate și clarificările oferite de reprezentanta Fiscului, inclusiv despre modul de calcul al CASS, completarea și depunerea Declarației unice pentru veniturile din 2025 în 2026, și alte situații relevante.

Î: Am contract individual de muncă cu normă întreagă și venitul pe PFA din activități independente. Am vreo scutire de la plata impozitului, contribuției de pensie și contribuției de sănătate?

ANAF: Nu aveți nicio scutire. Plata impozitului este de 10%, contribuția de pensie o datorați doar dacă veniturile nete realizate din această activitate independentă sunt egale sau mai mari cu cele 12 salarii minime, iar contribuția de sănătate este cea de 10%, calculată la venitul net. Cele două contribuții intră pe cheltuială, și atunci impozitul va fi calculat după ce se vor scădea din venitul net cele două contribuții. Acestea intră pe cheltuială, și atunci impozitul va fi diminuat cu contribuția de sănătate și contribuția de pensie pe care le datorați.

Î: În cazul unui notariat, cu mai mulți asociați, dacă apare Declarația Unică precompletată, ea va fi pe fiecare asociat în parte, pe CNP sau pe CUI asocieri, pe total asociație?

ANAF: Nu, va apărea pe CNP, pentru că Declarația Unică este doar pe CNP, pentru fiecare asociat în parte. Recomandarea este, dacă veți regăsi Declarația Unică precompletată în SPV, să verificați datele. Este foarte important. Vreau să subliniez că pentru completarea Declarației Unice sunt foarte importante numărul și data documentului de autorizare, data de început sau data de sfârșit, dacă activitatea a început sau a încetat în cursul anului pentru care faceți Declarația. Este important de trecut sediul corect, conform informațiilor inserate în codul de înregistrare fiscală, dacă este asociere, cea din asociere, cu mențiunea că atunci nu veți fi individual, veți fi în asociere și veți trece doar venitul net. Declarația Unică, dacă o completați pe acel PDF inteligent, o să vă ajute destul de mult. Faceți modificările în condițiile în care trebuie să găsiți lucruri care nu sunt conforme cu realitatea, bifate pe Declarația Unică, dar va trebui să le modificați dumneavoastră.

Î: Cum pot recupera un cont pe persoană fizică în SPV pentru care nu mai știu mail-ul și parola?

ANAF: Sunt două lucruri total diferite. Puteți recupera credențialele dacă mai aveți acces la mail-ul pe care v-ați făcut înregistrarea, intrând pe pagina de ANAF și la identificare utilizator, sau la depunerea Declarației Unice, aveți mai jos în stânga „recuperare credențiale”. Introduceți acolo CNP-ul, adresa de e-mail și primiți notificare pe mail pentru a vă putea modifica credențialele. Utilizatorul nu se modifică, rămâne același. Puteți să vă modificați parola. Mail-ul puteți să-l aflați, dacă nu-l mai știți, venind la orice administrație fiscală, la asistență contribuabili. Cu actul de identitate, vă putem da această informație. Dacă nu mai știți sau nu mai aveți acces la mail, ar fi bine să vă ștergeți contul de SPV, urmând ca, în termen de 15 zile, să vă faceți un alt cont.

Î: În condițiile în care am o activitate independentă, sub forma unui PFA, dar obțin venituri din închiriere, ca persoană fizică, Declarația Unică pentru CASS cum se calculează?

ANAF: Sunt două lucruri total diferite. Începând cu anul 2024, pentru cei care au mai depus Declarația și anul acesta pentru anul trecut, ați văzut că s-au separat contribuțiile de sănătate pentru activități independente și pentru celelalte venituri. La activitate independentă este separat și este 10% din net, la celelalte venituri, în cazul dumneavoastră la veniturile din închiriere, vor fi cele trei plafoane, 6, 12 sau 24 de salarii. Recomandarea este ca, înainte de a vă face Declarația Unică, să solicitați, pentru cei care sunteți înregistrați în SPV, o adeverință de venit. Pe aceasta o găsiți în SPV la solicitări, eliberare de documente, adeverința de venit pentru anul 2025, cu mențiunea că ar fi bine să o faceți după data de 1 martie anul viitor, pentru că termenul de depunere a declarațiilor informative este sfârșitul lunii februarie. Cea mai corectă adeverință cu veniturile reale ar fi dacă o solicitați după data de 1 martie. Atunci, având toate informațiile la îndemână, puteți să vă completați o declarație corectă.

Î: Dacă schimb domicilul din Ilfov în București, Declarația Unică urmează să o depun în București?

ANAF: Corect. În mod normal, declarația migrează după CNP. Este foarte important dacă modificarea de domiciliu se face la scurt timp după ce v-ați schimbat domiciliul. Ar fi bine să vedeți, prima dată, dacă într-adevăr este făcută această modificare, ca să știți unde migrează. Dacă va migra la domicilul vechi, atunci veți putea face plata în contul vechi pe care l-ați avut la domicilul anterior. Dacă nu, la noul organ fiscal, respectiv în București. Este foarte importantă data la care apăreți cu schimbarea în informațiile pe care le gestionează ANAF. Modificarea de domiciliu.

Î: Dacă desfășor activitate independentă la normă de venit de 2 ani, mai pot trece la sistem real?

ANAF: Bineînțeles, da. Regula a rămas în continuare aceeași. După 2 ani puteți trece în sistem real.

Î: Pentru anul 2025, dacă PFA-ul nu a avut activitate sau a înregistrat pierdere, se mai calculează CASS la nivel de 6 salarii minime?

ANAF: Este foarte important dacă sunteți sau nu salariat. Dacă nu sunteți salariat, atunci da, din declarația de anul acesta, dacă ați bifat pe partea de estimat, trebuie să plătiți contribuția de sănătate.

Î: Cum se poate crea cont SPV pentru un minor?

ANAF: Opinia este că, prin reprezentant legal sau împuternicit, trebuie justificată tutela. Dacă are peste 16 ani, copilul se înregistrează cu acordul părintelui. Subliniez, doar dacă are peste 16 ani, cu acordul părintelui se poate înregistra în SPV.

Î: Un minor care este membru într-o întreprindere familială și care este și elev, ce contribuție achită și la ce bază se face calculul?

ANAF: Minorul, în condițiile în care desfășoară o activitate independentă, datorează contribuția de sănătate. El nu se încadrează la excepții. Este excepția de la excepție. Datorează contribuția de sănătate pentru veniturile din activități independente.

Î: În cazul în care sunt salariat, dar depun Declarația Unică pentru venituri din dividende, în cazul în care obțin și venituri din dobânzi bancare și alte investiții tip ETF, voi plăti CASS cumulat pentru aceste venituri?

ANAF: Da, pentru că pe partea de investiții, conform Codului fiscal, avem și dividendele și dobânzile bancare și alte genuri de investiții. Veți cumula toate aceste venituri și veți vedea la ce plafon vă încadrați la contribuția de sănătate. Da, se cumulează toate aceste venituri.

Î: Pentru PFA pensionar, se calculează CASS?

ANAF: Întrebarea este destul de vagă. Aș fi vrut să menționați dacă vă referiți la ce nivel al veniturilor este. Dar, în principiu, da, datorați contribuție de sănătate, chiar dacă sunteți pensionar, pentru aceste venituri ca persoană fizică autorizată.

Î: Dacă sunt pensionar și nu am venituri mai mari decât cele 6 salarii minime, înțeleg că nu mai datorez CASS la nivelul a 6 salarii minime.

ANAF: Da, dar datorați la nivelul venitului net, cei 10%. Pe aceia îi datorați. Nu la nivelul celor 6 salarii, dar 10% din venitul net.

Î: În cazul unui PFA înființat în anul 2025, mai e necesar să depun Declarația Unică până la 25 mai 2026 sau se va primi o Declarație Unică precompletată? Și dacă se va primi o Declarație Unică precompletată, cum se va face de către PFA corecția calculului realizat de ANAF în concordanță cu cheltuielile deductibile ale PFA-ului?

ANAF: Este greu de răspuns la această întrebare. Nu știm cum vor apărea declarațiile precompletate. Conform documentelor puse în transparență decizională pe pagina ANAF, se va primi o declarație precompletată. Veți putea modifica în Declarația Unică aceste informații. Și nu există un calcul realizat de ANAF. Nu cred că veți regăsi în Declarația Unică, dacă sunteți PFA, venituri pentru un PFA. Cred că acestea vor fi rubrici pe care clar va trebui să le completați. Nu am, deocamdată, mai multe informații vizavi de cum va fi o declarație precompletată și mai ales că este un PFA înființat în anul 2025. Nu știu dacă vom avea această informație și o veți găsi ca un PFA nou înființat în 2025 pe pagina dumneavoastră de SPV. Încă n-aș putea să vă dau această informație. Oricum, puteți să vă descărcați Declarația Unică de pe pagina ANAF și să o completați cu toate aceste informații. Și, din nou, țin să subliniez, toate informațiile corecte: număr și dată document de autorizare, sediu, dată de început, neapărat în cazul unui PFA înființat în anul 2025. Nu cred că o să găsiți câmpul acesta obligatoriu de completat, dar este o mențiune corectă de trecut. Repet, este o recomandare de a o trece. Este foarte ușor, după aceea, de verificat o Declarație Unică și, în același timp, sunt transmise informații corecte în declarație.

Î: În cazul în care o persoană fizică obține venituri în anul 2024 și 2025 din activități sportive și nu se rețin în totalitate, de către plătitorii de venit, contribuțiile sociale datorate, este corect să mi se emită o decizie de impunere din oficiu pentru CAS și CASS cu o sumă integrală de plată, ținând cont că plătitorii de venituri au obligația declarării și reținerii acestora?

ANAF: În Declarația Unică, pentru această activitate sportivă, puteți să vă completați în câmpul de CAS și CASS veniturile la care vi s-a reținut contribuție de pensie, respectiv de sănătate. Și atunci, conform Declarației Unice, diferența o puteți plăti, numai că trebuie să menționați în Declarația Unică ce a fost reținut la sursă de către plătitorii de venit. Și, tot ca o recomandare, puteți să citiți și instrucțiunile Declarației Unice vizavi de aceste venituri din activități sportive. O să aveți un punct destul de amplu menționat în instrucțiuni, de unde puteți să vă informați mai mult. Și vă va ajuta și PDF-ul inteligent, dacă-l completați pe acela. O să vedeți câmpurile și, completându-le corect, o să vedeți că vă va rezulta și obligația de plată. Nu va fi de plată o sumă integrală, ci puteți să plătiți pe diferență. Numai să completați corect câmpurile din Declarația Unică.

Î: O persoană fizică salariată, care obține venituri din activități independente mai mari de 12 salarii minime brute, este obligată să achite CAS?

ANAF: Da. Ați zis că veniturile sunt mai mari decât cele 12 salarii minime brute, deci da, trebuie să declarați și să plătiți contribuția de pensie, cea care va intra și pe cheltuială. Dar da, acum știți că sunt acele excepții pentru cei care au case de pensii separate: avocații, medicii militari, notarii, doar ca exemplu. Doar ei sunt exceptați de la plata contribuției de pensie.

Î: Obțin venituri din străinătate și am optat pentru plata CASS ca persoană fizică fără venituri. Este corect a mi se emite o decizie de impunere din oficiu pentru plata integrală a CAS, CASS?

ANAF: Nu ați menționat valoarea, cuantumul veniturilor din străinătate. La anul, când veți depune declarația cu veniturile din străinătate, este important plafonul la care vă încadrați, ce venituri ați realizat din străinătate. Dacă sunteți sub plafon, rămâneți să plătiți contribuția la primul plafon, așa cum ați optat pentru plata din estimatul acestui an. Dacă ajungeți la următorul plafon, în Declarația Unică veți trece veniturile corect, veți trece la următorul plafon, veți avea de plată diferența, dar la următoarele plafoane.

Î: Pentru anul 2025, dacă PFA-ul nu a avut activitate sau înregistrat pierdere, se mai calculează CASS la nivelul de 6 salarii minime?

ANAF: Nu ați menționat dacă sunteți sau nu salariat, pentru că sunt răspunsuri diferite. Dacă nu a avut activitate și ați fost salariat ar fi zero, nu mai datorați. Automat și la pierdere. Dacă ați optat pentru contribuția de sănătate că nu sunteți salariat, datorați la nivelul celor 6 salarii minime. Nu ați dat informația completă.

Î: Dacă sunt salariat și am venituri din dividende, plătesc CASS?

ANAF: În condițiile în care veniturile din dividendele încasate sunt egale sau mai mari cu cele 6 salarii minime, da, datorați și contribuția de sănătate la nivelul celor 6, 12 sau 24 de salarii, în funcție de cuantumul dividendelor încasate.

Î: În Declarația Unică pentru PFA, activități independente, dar persoana fizică a primit și dobânzi bancare, cum vom calcula CASS?

ANAF: Contribuția de sănătate este separată: o dată pentru PFA și sunt cei 10% la venitul net, iar la dobânzile bancare veți lua în calcul dobânda încasată. Începând cu anul 2024, s-a modificat și venitul luat în calcul la dobânzile bancare. Din informația primită de la bancă, veți lua dobânda încasată, nu mai luați dobânda brută, pe care o luați în calcul până atunci. Dobânda brută minus impozitul reținut de către banca, deci dobânda netă, pe care o treceți separat. La rubrica de contribuție de sănătate, veți bifa ambele câmpuri, o dată pentru activitatea independentă și o dată pentru celelalte venituri. Veniturile din dobânzi intră pe partea de investiții. Celelalte câmpuri vor fi cu 0, dacă nu mai aveți și din celelalte venituri care sunt inserate în declarație și de trecut fiecare venit cu cuantumul lui. Dacă aveți, dacă nu, treceți 0. Iar partea de dobânzi intră pe partea de investiții.

Î: Dacă în Declarația Unică din 2024 am uitat să declarăm dobânzile bancare, ce facem? Rectificativă pentru anul 2024 sau putem cumula în declarația din 2025?

ANAF: Nu, va trebui să faceți o declarație rectificativă pentru anul 2024. Din nefericire, veți avea același termen de plată, cel care deja a expirat, 26 mai 2025. Dar nu aveți cum să o treceți în anul 2025, în niciun caz, pentru că se va emite decizia de impunere din oficiu pentru contribuția de sănătate pe care nu ați declarat-o pentru anul 2024. Deci nu, sub nicio formă, ci doar într-o declarație rectificativă a anului 2024, cu mențiunea să nu uitați să treceți toate informațiile pe care le-ați avut în declarația anterioară și să faceți bifa de la contribuția de sănătate pe celelalte venituri. Deci a doua bifa de la contribuția de sănătate. Neapărat cu bifa de declarație, rectificativă și să adăugați această contribuție de sănătate. Clar, rectificativă la declarația anului 2025, pe capitolul 1, realizat 2024.

Î: O persoană fizică cu statut de angajat, dacă are un cont de economii la bancă din care obține dobânzi sub 6 salarii minime, trebuie să depună Declarația Unică și să achite contribuție de sănătate?

ANAF: Nu, în niciun caz. Toate veniturile sub cele 6 salarii - dacă este vorba doar de dobânzi - nu datorează contribuția de sănătate. Și, mai ales, repet, se ia în calcul dobânda netă, efectiv încasată de la bancă.

Î: Un PFA care are venit net sub 6 salarii și este salariat, mai achită CASS? Poate să treacă un coasigurat pentru anul 2025?