Pachetul 2 de măsuri: Undă verde de la CCR pentru noile majorări de taxe și impozite. Principalele modificări de la 1 ianuarie 2026

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care cuprinde, printre altele, majorarea impozitelor pentru locuințe și autoturisme, a impozitului pe dividende și a celui privind câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede, precum și introducerea „taxei Temu” și alte măsuri relevante pentru firme, va merge la promulgare.

Curtea Constituțională (CCR) a respins miercuri obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative formulată de AUR, conform News.ro.

Amintim că pe 18 noiembrie Parlamentul a adoptat acest proiect, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care conține numeroase schimbări relevante pentru mediul de afaceri. Documentul fusese retrimis Legislativului după ce a fost identificată o problemă de constituționalitate.

AUR, S.O.S România și POT au atacat legea la CCR după ce Guvernul își asumase răspunderea în Parlament pe aceasta, în data de 1 septembrie.

Problema de neconstituționalitate viza introducerea obligativității testelor poligraf pentru angajații ANAF, ai Autorității Vamale Române și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Pentru a se conforma, Guvernul a modificat actul normativ și a făcut, totodată, o actualizare: termenul de aplicare a taxei de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme din afara UE, precum Temu sau Shein va fi 1 ianuarie 2026, în loc de 1 noiembrie 2025, termen prevăzut în proiectul inițial.

Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat ca termen final de judecată pentru contestația privind legea fiscală data de 10 decembrie 2025. Acum, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Pentru a recapitula, printre principalele măsuri incluse în document se numără:

majorarea capitalului social minim pentru firmele noi, la 500 lei, și la 5.000 lei pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 lei;

creșterea impozitului pe tranzacții crypto, de la 10% la 16%. Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei;

creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente;

actualizarea termenului de aplicare a taxei de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme non-UE, precum Temu sau Shein.

Printre altele, de la 1 ianuarie ar fi urmat să fie majorate și impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, scrie HotNews.ro. Proiectul propune calcul impozitelor printr-un mecanism tranzitoriu, până în ianuarie 2027, când se va trece la impozitarea la valoarea de piață, nefiind suficient timp de implementare pâna la începutul anului viitor.

Proiectul propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

O altă măsursă care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie este un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.