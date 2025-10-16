Noul plafon de scutire de TVA. ANAF a pregătit procedurile și alte documente pentru firme

De la 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA a crescut de la 300.000 lei la 395.000 lei, cifră de afaceri, iar acum ANAF a pus în transparență și procedurile prin care se va aplica noul regim special de scutire pentru firmele mici.

Prin Ordonanța 22/2025, publicată în Monitorul Oficial la finalul lunii august, s-a stabilit noul plafon al cifrei de afaceri a firmelor până la care sunt scutite de TVA. Prin aceasta, Guvernul a transpus astfel, în sfârșit, Directiva UE 2020/285, în legislația națională.

Deși Ministerul Finanțelor a publicat încă din luna martie 2025 un prim proiect privind majorarea plafonului de scutire de TVA, măsura a fost adoptată efectiv în urmă cu două luni.

Acum, prin proiectul de ordin al ANAF, urmează să fie stabilite procedurile concrete de aplicare a noului regim special de scutire pentru întreprinderile mici, atât pentru firmele din România care desfășoară activități în alte state membre ale Uniunii Europene, cât și pentru cele din UE care operează pe teritoriul României.

Noul plafon de scutire de TVA. ANAF face următorii pași

Prin Ordonanța 22/2025, pentru modificarea Codului fiscal, au fost introduse prevederi noi care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite.

Regimul special de scutire pentru întreprinderi mici (denumit regimul SME) se administrează cu ajutorul unui sistem informatic implementat la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, pe baza prevederilor legale comunitare și ale specificațiilor tehnice puse la dispoziție de către Comisia Europeană și presupune ca persoanele impozabile care sunt interesate de aplicarea, într-unul sau mai multe state membre, a acestui regim să transmită informațiile necesare către statul membru de stabilire, urmând ca statele membre să-și comunice reciproc informațiile necesare aplicării acestui regim.

Astfel, pentru aplicarea noilor prevederi, este nevoie ca ANAF să stabilească o procedură și o decizie prin care persoanele impozabile cu sediul activității economice în România care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în alte state membre să fie informate cu privire la aplicarea regimului special de scutire și la încetarea acestuia.

„În plus, este necesară elaborarea structurii Notificării prealabile privind regimul special de scutire la TVA pentru întreprinderile mici în alte state membre ale Uniunii Europene, prin care persoana impozabilă își îndeplinește obligațiile declarative prevăzute la art.3101 alin.(3) din Codul fiscal, precum și a structurii Raportului privind valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică, în alte state membre, regimul special de scutire, prin care persoana impozabilă își îndeplinește obligațiile declarative prevăzute la art.3101 alin.(13) din Codul fiscal”, spune ANAF.

Informațiile pe care persoanele impozabile sunt obligate să le transmită statului membru de stabilire, se transmit prin mijloace electronice potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Totodată, este necesară elaborarea unei proceduri de aplicare a regimului special de scutire pentru întreprinderile mici aplicat în România de persoane impozabile cu sediul activității economice în alte state membre și a unei decizii prin care organul fiscal informează persoana impozabilă cu privire la respingerea solicitării de aplicare, în România, a regimului special de scutire sau cu privire la încetarea aplicării, în România, a acestui regim.

Pe scurt, ordinul prevede:

aprobarea procedurii de aplicare a regulilor pentru persoanele impozabile cu sediul activității economice în România care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în alte state membre;

aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie privind regimul special de scutire pentru întreprinderi mici în alte state membre ale Uniunii Europene”;

aprobarea modelului și conținutului formularului „Înștiințare privind regimul special de scutire pentru întreprinderi mici în alte state membre ale Uniunii Europene”;

aprobarea Procedurii de aplicare a regimului special de scutire pentru întreprinderile mici aplicat în România de persoane impozabile cu sediul activității economice în alte state membre;

aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie privind respingerea solicitării de aplicare/încetarea aplicării, în România, a regimului special de scutire pentru întreprinderi mici, de către persoanele impozabile cu sediul activității economice în alte state membre”.

Descarcă de AICI proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a regulilor prevăzute la art.3101 din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile cu sediul activității economice în România care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici în alte state membre, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a regimului special de scutire pentru întreprinderile mici aplicat în România de persoane impozabile cu sediul activității economice în alte state membre, prevăzut la art.3102 din Codul fiscal, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

