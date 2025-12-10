Salariul minim 2026: Încă mai e loc de negociere, spune ministrul Muncii, după negocierile de la Guvern. Când se va lua o decizie

Ministrul Muncii Florin Manole, a declarat miercuri că încă mai este spațiu de negociere privind majorarea salariului minim, o decizie în acest sens fiind așteptată pentru săptămâna viitoare.

El a precizat, după negocierile de la Guvern de miercuri, că în acest moment, dacă nu creşte salariul minim, 2 milioane de oameni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare dar şi statul ar pierde nişte miliarde de lei, atât în mod direct cât şi în mod indirect, din taxa de consum, conform News.ro.

Ministrul Muncii a mai spus, discuţiile care au avut loc la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan şi sindicatele şi patronatele, pe tema majorării salariului minim, de la 1 ianuarie 2026, că toate părţile şi-au prezentat opiniile şi propunerile iar Ministerul Muncii a argumentat odată, în plus, la masă cu toţi partenerii sociali, nevoia creşterii salariului minim din motive lesne de înţeles, inflaţie crescută, afectarea puterii de cumpărare.

„Suntem totuşi una dintre ţările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă, opt ore pe zi, în mod legal şi să nu reuşeşti să faci faţă cheltuielilor zilnice, lunare, de la o lună la alta”, a spus Manole. El a precizat că au fost şi opinii pentru menţinerea actualului nivel al salariului minim pe economie, din partea patronatelor.

„Cred că încă mai e spaţiu de negociere”, a mai spus Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, majorarea salariului minim va avea un impact pozitiv în sensul creşterii coletării la buget.

„Sunt foarte puţini salariaţi cu minim pe economie, în sistemul de stat, sau asistenţii persoanelor cu dizabilităţi, aşadar, la sfârşitul calculului, impactul este pozitiv”, a subliniat ministrul.

Întrebat ce va face PSD dacă premierul ignoră această solicitare şi va decide să îngheţe salariul minim la valoarea actuală, Manole a arătat că „Partidul Social-Democrat a militat pentru creşterea salariului minim şi o va face în continuare, până în ultimul moment al deciziei.