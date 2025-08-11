FOTO Domeniu nobiliar din Mureș, cu o istorie de peste 800 de ani, inclus în colecția de hoteluri a Ghidului Michelin

Un domeniu nobiliar situat în satul Criș, județul Mureș, cu o istorie de peste 800 de ani, se numără printre puținele destinații din România incluse acum în colecția de hoteluri a Ghidului Michelin, fiind totodată prima din Transilvania care primește această recunoaștere.

În urma unui proces riguros de selecție, Bethlen Estates Transylvania, proprietate întreținută de Gladys și Nikolaus Bethlen, soția și fiul contelui Miklos Bethlen, a fost inclus în colecția hotelieră a Ghidului Michelin și este acum disponibil pentru rezervări atât pe platforma Michelin Guide, cât și pe Tablet Hotels.

Selecția curatoriată include unele dintre cele mai memorabile hoteluri din lume din punct de vedere al autenticității, ospitalității și atenției la detalii. Procesul de selecție este unul intens, cu o durată de până la 6 luni, timp în care sunt analizate calitatea serviciilor și a preparatelor, precum și modul în care se diferențiază locul.

„Faptul că am fost aleși să facem parte din selecția Tablet Hotels, curatorii hotelieri ai Ghidului Michelin, este o onoare incredibilă pentru noi”, a declarat contele Nikolaus Bethlen, din spatele proiectului de restaurare a domeniului. „Misiunea noastră a fost întotdeauna să protejăm patrimoniul cultural și arhitectural al Transilvaniei, integrându-l în circuitul internațional cu sensibilitate și discernământ. Această recunoaștere ne arată că eforturile noastre au impact dincolo de granițele regiunii și ne confirmă că suntem pe drumul cel bun”.

„Case și conace săsești odinioară abandonate au fost readuse la viață de mâinile pricepute ale artizanilor locali, care au folosit tehnici și materiale tradiționale pentru a le transforma în spații de cazare sofisticate. Recunoscut deja pentru farmecul său aparte și viziunea unică asupra ospitalității, Bethlen Estates Transylvania este prima și singura destinație din România acceptată anul acesta în prestigioasa rețea Small Luxury Hotels of the World (SLH) – o comunitate de proprietăți care redefinesc luxul”, se mai arată în comunicatul transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

De zona culinară se ocupă Chef Róbert Tordai și echipa sa. Tordai s-a format în restaurante cu stele Michelin din Franța.

„Pentru noi, bucătăria înseamnă echilibru”, spune Chef Róbert Tordai. „Fiecare farfurie trebuie să onoreze acest pământ și ingredientele oferite de fiecare anotimp – fie ele din sol, pădure, râu sau cer – și în același timp să surprindă prin texturi, arome și povești neașteptate. E un dialog tandru între caracterul brut al terroir-ului și limbajul rafinat al tehnicilor culinare inovatoare.”