Fondurile românești de private equity și capital de risc: Peste 256 milioane EUR atrase (raport)

Valoarea totală a capitalului atras de fondurile locale de private equity și capital de risc a atins un nivel istoric în 2024, de 256,1 milioane EUR, reprezentând 80% din totalul finanțărilor strânse în perioada 2020–2024, conform unui raport.

Între 2019 și 2023, companiile susținute de fonduri de private equity au creat aproape 20.000 de locuri de muncă nete, potrivit celei de-a treia ediții a Studiului privind piața de Private Equity și Venture Capital din România, realizat de ROPEA (Asociația de Investiții Private din România) în parteneriat cu Deloitte România.

Anul 2024 a fost unul de referință pentru atragerea de capital de către fondurile românești de private equity & venture capital, datorat ȋn mare parte Fondului de Capital de Risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund – REF) și sprijinului primit din partea instituțiilor financiare internaționale: EIF, BERD și IFC.

Din cele 256,1 milioane EUR atrase, 53% provin de la agenții guvernamentale și surse publice, în timp ce 39% au fost furnizate de investitori privați și family offices.

Finanțarea fondurilor de private equity a ajuns la 136 milioane EUR, mai mult decât dublul nivelului maxim anterior, iar fondurile de capital de risc au atras cea mai mare sumă din perioada analizată, de aproximativ 120,1 milioane EUR.

Cu toate acestea, lipsa investitorilor instituționali rămâne o provocare majoră: în 2024, niciun fond de pensii, fond de fonduri sau investitor corporativ local nu a contribuit la finanțarea fondurilor românești, spre deosebire de alte piețe din Europa Centrală și de Est (ECE), unde fondurile de pensii au avut o contribuție de circa 2%. În piețele dezvoltate din Europa, acestea pot reprezenta până la 25% din capitalul strâns de fondurile de investiții.

„Salutăm aceste rezultate pozitive, care evidențiază, ȋnsă, un decalaj important: absența capitalului instituțional din surse locale, în special a fondurilor de pensii”, a declarat Andrei Gemeneanu, Președintele ROPEA. „Un ecosistem de private equity matur nu poate exista fără extinderea bazei de capital românesc. ROPEA se angajează ferm să promoveze acest obiectiv în dialogul cu autoritățile și actorii din industrie. Invităm investitorii să privească acest tip de active nu doar prin prisma randamentelor, ci și a impactului ȋn economie: prin accelerarea dezvoltării companiilor, generarea de locuri de muncă și întărirea rezilienței economice, fondurile de private equity contribuie activ la susținerea antreprenoriatului românesc”.

Activitatea fondurilor de private equity s-a menținut la un nivel stabil ȋn 2024, cu 14 tranzacții, același număr ca în anul anterior, și o valoare totală raportată de aproximativ 104,7 milioane EUR, în ciuda unui climat investițional mai dificil.

Capitalul de creștere, care a avut ni mod constant cel mai mare număr de tranzacții în anii precedenți, a avut cȃte șase tranzacții în 2023 și ȋn 2024, dar a înregistrat o scădere de circa 62% a valorii medii investite. Capitalul de tip buyout a rămas dominant ca valoare, deși cu o scădere de 13% a valorii medii faţă de anul 2023.

Sectorul de Venture Capital a avut, la rândul său, o evoluție pozitivă. Investițiile totale în VC au atins 128,6 milioane EUR, generate de 78 de tranzacții – o creștere de 28% a numărului de tranzacții față de 2023. Valoarea medie per tranzacție a scăzut însă cu 18%, pe fondul reducerii dimensiunii medii a rundelor.

Exit-uri

Valoarea totală a exit-urilor realizate de fondurile de PE și VC în România a ajuns la 98,4 milioane EUR în 2024, mai mult decât dublu față de cele 44,9 milioane EUR din 2023 – poziționând România pe locul al doilea în regiunea ECE, după Polonia. Această creștere se datorează în principal unui singur exit major, în sectorul financiar și de asigurări – o tranzacție de tip buyout de 92,2 milioane EUR, în care cumpărătorul a fost o instituție financiară.

În schimb, celelalte canale de exit au înregistrat scăderi. Vânzările către investitori strategici (trade buyers) au scăzut la 3,2 milioane EUR (de la 30,9 milioane EUR în 2023), răscumpărările de împrumuturi sau instrumente mezzanine au scăzut de la 4,6 milioane EUR la 1,8 milioane EUR, iar vânzările către alte fonduri de private equity au scăzut de la 3,7 milioane EUR la 1,3 milioane EUR. Dintre celelalte exituri, cinci au vizat companii din IT, comunicații și electronice (3,2 milioane EUR în total), iar două au fost în sectorul bunurilor de consum și servicii (1,3 milioane EUR). Numărul total de companii vândute a scăzut de la 15 în 2023 la 10 în 2024.

Impactul capitalului investit

Deși companiile sprijinite de fonduri PE/VC reprezintă în continuare o nișă în economia românească, impactul lor crește constant.

Între 2019 și 2023, companiile susținute de fonduri de private equity au creat aproape 20.000 de locuri de muncă nete – echivalentul populației orașului Buftea. Analiza se bazează pe date financiare și non-financiare publice de la 210 companii de portofoliu din România, dintre care circa 75% sunt susținute de membri ROPEA și acoperă perioada 2018–2023.

În 2023, companiile sprijinite de fonduri PE și VC aveau 63.984 de angajați, în special în retail, energie și servicii medicale private – reprezentând 1,2% din totalul forței de muncă din România în 2023, în creștere de la 0,8% în 2019.

În ultimii cinci ani, companiile de portofoliu au generat un impact pozitiv cumulat în EBITDA de 335,6 milioane EUR.

Valoarea adăugată netă la creșterea afacerilor în perioada 2019–2023 se ridică la 2.657,7 milioane EUR, cele mai mari contribuții provenind din retail (1.366,3 mil. EUR), energie (558,3 mil. EUR) și sănătate (262,3 mil. EUR).

„Evoluția constantă a pieței de private equity și venture capital confirmă potențialul ridicat al segmentului antreprenorial românesc. Start-upurile și companiile mai mature care atrag investiții de tip VC și, respectiv, PE intră într-un parteneriat menit să le accelereze creșterea, prin sprijin financiar, strategic și managerial. Acest model le ajută să reziste în condiții de piață dificile și să genereze noi locuri de muncă. Deși evoluția diferă de la un sector la altul, impactul general asupra pieței forței de muncă este pozitiv și peste media la nivelul întregii economii. Suntem onorați să contribuim la această dezvoltare prin expertiza noastră și să o analizăm în profunzime anual, alături de ROPEA, prin acest studiu,” a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.