Fonduri europene pentru fermierii români: Max. 200.000 EUR /proiect pentru perdele forestiere de protecție. Ghidul DR-19, propus de AFIR 

Fermierii din România vor putea obține fonduri europene de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru amenajarea de perdele forestiere și alte măsuri de protecție a fermelor de factorii climatici, printr-o linie de finanțare scoasă miercuri în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

AFIR a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-19 Investiții neproductive la nivel de fermă din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

Cei interesați pot transmite propuneri sau observații privind Ghidul solicitantului supus dezbaterii publice până la data de 26 octombrie 2025 pe adresa de e-mail consultare@afir.ro.

Ulterior, sesiunea de înscrieri la finanțare se va deschide pe site-ul AFIR.

Conform ghidului propus, fermierii din România vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru investiții neproductive realizate la nivelul fermelor în vederea creării de perdele naturale de protecție pentru culturile din fermă.

Ajutorul este 100% nerambursabil și nu necesită cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile.

Investiția trebuie să asigure protejarea culturilor împotriva factorilor climatici, creșterea gradului de reziliență al fermelor în condițiile schimbărilor climatice, dar și creșterea biodiversității și a suprafeței cu elemente de peisaj.

Investițiile care se vor finanța prin intervenția DR-19 vizează înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard, completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard aferente acestei operațiuni, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

În cadrul intervenţiei DR-19 sprijinul se acordă pentru:

Înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard prezente în anexa 6.

Completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard aferente acestei operațiuni prezente în anexa 6.

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

Costurile generale direct legate de investițiile prevăzute prin proiect, prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar, în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

să desfășoare activități economice, sub una din formele de organizare menționate anterior, înregistrată în Romania;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

Ca formă de organizare, se acceptă persoanele fizice autorizate (PFA), SRL-uri, societăți agricole și așa mai departe. Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică minimă de 4.000 euro SOC (calculată pe baza coeficienților SOC 2020).

Conform unui calendar mai vechi al AFIR, bugetul alocat pentru aceste finanțări este de 11,7 milioane EUR.