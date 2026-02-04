Ce fac fondatorii Fitbit după ce au vândut compania către Google: un alt startup

Fondatorii Fitbit anunță un nou startup de inteligență artificială pentru monitorizarea sănătății familiei, la 2 ani de la plecarea lor din Google și la 5 ani de la vânzarea dispozitivelor sportive, potrivit TechCrunch.

Startup-ul Luffu dezvoltă un „sistem inteligent de îngrijire a familiei” care va începe cu o aplicație și mai apoi se va extinde la produse hardware.

Soluția cu care vin este centrată pe familii, față de o singură persoană, cum este în cazul multor aplicații de sănătate, spune startup-ul.

„Informațiile despre familie sunt fragmentate între dispozitive, portaluri, calendare, atașamente, foi de calcul și documente pe hârtie, iar chiar și atunci când există partajare, experiența poate fi complexă și limitativă.”

Luffu - exemplu Family Morning Brief

Luffu folosește inteligența artificială în fundal pentru a colecta și organiza informații despre familie, a învăța tiparele zilnice și a semnala schimbări notabile, astfel încât familiile să poată aborda potențialele probleme de sănătate.

Firma este fondată de Eric Friedman și James Park, co-fondatorii produselor Fitbit. Ei au creat dispozitivele inteligente pentru monitorizarea activității fizice în anul 2007, care mai apoi au fost cumpărate de Google pentru 2,1 miliarde dolari, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Înainte de această tranzacție, Fitbit a cumpărat startup-ul românesc de smartwatches Vector Watch, în anul 2017.

Când Google a finalizat achiziționarea Fitbit în ianuarie 2021, James Park a rămas ca vicepreședinte și director general al Fitbit. Cei doi au plecat la începutul anului 2024 din Google, odată cu reorganizarea echipelor care lucrau la produsele hardware din cadrul gigantului american.