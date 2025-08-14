Un fondator al xAI, startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, pleacă din companie

Co-fondatorul xAI Igor Babuschkin anunță că părăsește startup-ul pentru a-și deschide propria firmă de capital de risc pentru a susține alte afaceri și cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, potrivit TechCrunch.

Babuschkin a făcut anunțul pe contul său de X/Twitter.

Today was my last day at xAI, the company that I helped start with Elon Musk in 2023. I still remember the day I first met Elon, we talked for hours about AI and what the future might hold. We both felt that a new AI company with a different kind of mission was needed.



Building… — Igor Babuschkin (@ibab) August 13, 2025

„Încă îmi amintesc ziua în care l-am întâlnit pentru prima dată pe Elon, am vorbit ore întregi despre AI și despre ce ar putea rezerva viitorul. Amândoi am simțit că este nevoie de o nouă companie AI cu un alt tip de misiune”, a scris co-fondatorul xAI.

În postarea sa, Babuschkin detaliază câteva dintre provocările cu care s-au confruntat el și Musk în construirea xAI. El notează că veteranii industriei au numit obiectivul xAI de a-și construi supercomputerul din Memphis, Tennessee în doar trei luni „imposibil”.

Igor Babuschkin își va deschide propria firmă de investiții, Babuschkin Ventures, despre care spune că va sprijini cercetarea în domeniul siguranței AI și va sprijini startup-urile care „avansează umanitatea și dezvăluie misterele universului nostru”.

Antreprenorul a condus echipele de ingineri de la xAI și a ajutat la transformarea startup-ului într-unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de modele AI din Silicon Valley. Babuschkin a fost copil de imigranți ruși veniți în SUA „în căutarea unei vieți mai bune pentru copiii lor”, așa cum a scris în postare.

Igor a făcut parte atât din laboratorul de inteligență artificială a Google, DeepMind, pentru 4 ani, cât și din OpenAI pentru 2 ani, înainte de a fonda xAI cu Elon Musk și alți 10 cercetători.

xAI, cunoscută mai ales pentru dezvoltarea chatbotului Grok, a cumpărat reţeaua de socializare X, fosta Twitter, mai devreme în acest an. La finalul primului trimestru din 2025, compania ar fi fost evaluată la 80 miliarde dolari, în creştere de la 51 miliarde în decembrie 2024.

La jumătatea lunii iulie, a fost lansat Grok 4, un nou model AI disponibil în două variante, și cel mai scump abonament lunar pentru inteligență artificială dintre principalii furnizori, anume SuperGrok Heavy, care costă 300 dolari/lună, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.