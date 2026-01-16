Un fond de investiții polonez a strâns 127 milioane EUR și preia afaceri din România. Au investit anterior în firmele românești MedLife, Gomag și Clarfon

Compania poloneză de investiții Value4Capital, care a investit anterior în companiile românești MedLife, Gomag și Clarfon, a finalizat campania de strângere de capital pentru noul său fond de private equity, la o valoare totală de 127,8 milioane de euro, și a anunțat că va continua să preia afaceri din România.

Noul fond V4C Poland Plus Fund II caută preponderent companii de servicii din Polonia, România și, selectiv, din alte țări din Europa Centrală și de Est. Firma de capital privat investește între 8 și 20 de milioane EUR pe companie și preia pachete majoritare de acțiuni sau pachete minoritare semnificative în aceste business-uri. De regulă, urmărește să păstreze în afaceri fondatorii sau managerii firmelor în care investește.

Printre investitorii care au contribuit la V4C Poland Plus Fund II se numără Fondul European de Investiții (EIF), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC), alături de investitori polonezi, inclusiv PFR Ventures.

Value4Capital, care are birouri la Luxemburg, Varșovia și București, este condusă de cei cinci parteneri ai săi – Bill Watson, Jacek Pogonowski, Piotr Misztal, Rafał Ałasa și Bogdan Chirița – care formează împreună comitetul de investiții al Fondului II.

Bogdan Chiriță, partener în cadrul companiei poloneze de investiții, este un finanțist originar din Ploiești, cu studii de contabilitate și audit la ASE București. De-a lungul timpului, el a lucrat la companii mari de consultanță, precum Deloitte și Ernst & Young.

„Închiderea cu succes a fondului reflectă încrederea continuă în strategia noastră și în fundamentele pe termen lung ale economiilor din Polonia și România. Am reușit să ne extindem baza de investitori și să creștem dimensiunea tranzacțiilor, pe măsură ce piața continuă să se dezvolte”, a declarat Bill Watson.

Piotr Misztal, senior partner la V4C, a adăugat:

„Am finalizat deja prima investiție, prin achiziția Univio S.A., un integrator polonez de software pentru e-commerce, și ne așteptăm să adăugăm încă două-trei companii în portofoliu, pe parcursul anului 2026”.

La rândul său, Jacek Pogonowski, senior partner, a comentat:

„Profesionalizarea continuă a companiilor mid-market din regiune creează oportunități atractive de creare de valoare. În acest context, V4C este bine poziționată pentru a colabora cu echipele de management, oferind capital și suport strategic pentru următoarea etapă de creștere”.

De-a lungul timpului, Value4Capital a investit în mai multe companii românești reprezentative pentru piețele lor: