Fond de investiții de 320 milioane dolari inclusiv pentru talentele provenind din România

Investitorii reuniți în cadrul Endeavor Catalyst, organizație de business internațională cu baza în SUA, au anunțat oficial începerea campaniei de investiții din noul fond de capital de risc pentru Europa, România fiind menționată în comunicatul oficial ca sursă de antreprenori care pot primi finanțări.

Fondul V, în valoare de 320 de milioane de dolari, a fost suprasubscris, ca urmare a interesul covârșitor al investitorilor.

Endeavor Catalyst este activ pe 10 piețe europene: Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Turcia și Ucraina.

„Talentul provenit din țări precum Polonia, Ucraina, România, Grecia, Spania și Turcia se numără printre cele mai valoroase din lume”, a declarat Pete Benedetto, responsabilul pentru Europa în cadrul Endeavor Catalyst. „Ne intensificăm activitatea în Europa prin intermediul Fondului V, pentru a ne asigura că fondatorii europeni au acces la capitalul necesar construirii următoarei generații de companii globale.”

Endeavor Catalyst a realizat până în prezent peste 90 de investiții pe 10 piețe europene, având în portofoliu 20 de companii evaluate la cel puțin un miliard de dolari. Investițiile Fondului V în Europa includ companii precum EnduroSat (fondată în Bulgaria) și HappyRobot (fondată de antreprenori spanioli). Acestea se alătură unui portofoliu regional care cuprinde deja nume precum Bending Spoons, ElevenLabs, Preply, ICEYE și Fever.

Ritmul investițiilor s-a accelerat: Catalyst a investit în 12 companii selectate prin intermediul birourilor europene Endeavor în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu 14 companii pe parcursul întregului an 2025 și șapte în 2024. Companiile europene din portofoliu au atras 3,3 miliarde de dolari în runde de finanțare la care a participat și Catalyst în perioada 2025 – prima jumătate a anului 2026; această cifră o depășește pe cea a companiilor din orice altă regiune în care investește fondul, inclusiv America Latină.

Centrul Global Endeavor (Global Hub) din Londra oferă fondatorilor o bază de lucru pe una dintre cele mai importante piețe de capital din lume. Lansat în 2024, acest centru reunește în prezent peste 90 de antreprenori Endeavor și 100 de companii, facilitând conexiunea fondatorilor cu capitalul global, talente, mentori și noi piețe de desfacere.

„Londra atrage fondatori de startup-uri care au început deja să construiască afaceri în alte părți și au nevoie de o platformă pentru a le extinde la nivel global. Aceștia sosesc având deja tracțiune și reziliența dobândită prin construirea unei afaceri într-un mediu fără modele predefinite; aici găsesc capitalul necesar etapelor ulterioare de dezvoltare, talentele și partenerii pentru a-și scala afacerile”, a declarat Constanza Castro Feijóo, director executiv al hub-ului global Endeavor din Londra. „Fondul V pune la dispoziție o parte mai mare din acest capital, iar rolul nostru este să ne asigurăm că fiecare fondator se află la o singură introducere distanță de persoanele care îl pot ajuta să construiască companii ce definesc o categorie de piață.”