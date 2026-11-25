Firma de investiții bulgară Eleven Ventures a anunțat, miercuri, lansarea unui nou fond de capital de risc, inclusiv cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, prin care startup-urile de tehnologie vor putea obține finanțări de câte 300.000-1,5 milioane EUR, antreprenorii români fiind și ei eligibili.

Cel de-al patrulea fond de investiții Eleven (Fund IV) a acumulat 57 de milioane de euro, la prima închidere (first close) și continuă campania de strângere de bani până la o țintă de 100 de milioane de euro.

Din acești bani, bulgarii și-au asigurat 10 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, așa cum a comunicat anterior Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Eleven Fund IV investește sume de câte 300.000-1,5 milioane EUR, ca primă finanțare acordată unui startup, în schimbul unui pachet minoritar de acțiuni. Investitorii bulgari își propun să conducă runde de investiții pre-seed, seed și de serie A pentru startup-uri din toată Europa.

Principalele domenii de interes sunt:

Tehnologii financiare (fintech)

Sănptate (Health-tech)

Tehnologii pentru viitorul muncii

Securitate cibernetică

Inteligență artificială (AI) aplicată și fizică

Energie

Birou Eleven Ventures la București

Eleven Ventures are sediul central la Sofia și este prezent și la Atena, Varșovia și Istanbul, urmând să-și deschidă birou și la București.

Compania de investiții va acorda finanțări și startup-urilor românești, avînd în vedere că a primit capital din PNRR-ul României.

Și în trecut, Eleven Ventures a investit în startup-uri românești, cum ar fi:

Frisbo . Este o platformă de e-fulfillment cu prezență în Europa, care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor pentru magazinele online. Fondată în 2014 de antreprenorii Bogdan Colceriu, Laura Frîncu și Vlad Târziu, firma românească a atras în 2021 o investiție de 1,8 milioane de euro în cadrul unei runde de finanțare condusă de fondul de investiții Eleven Ventures, cu participarea GapMinder Ventures, RocaX și Neogen.

. Este o platformă de e-fulfillment cu prezență în Europa, care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor pentru magazinele online. Fondată în 2014 de antreprenorii Bogdan Colceriu, Laura Frîncu și Vlad Târziu, firma românească a atras în 2021 o investiție de 1,8 milioane de euro în cadrul unei runde de finanțare condusă de fondul de investiții Eleven Ventures, cu participarea GapMinder Ventures, RocaX și Neogen. Pluria . Fondat în 2020 de antreprenorii români Andrei Crețu (CEO) și Gabriela Drăghia (CRO), startup-ul a lansat o platformă care pune la dispoziția companiilor o rețea de spații de birou flexibile din care se poate lucra: hub-uri de coworking, lounge-uri de hoteluri, cafenele etc. În 2023 a primit o investiție de 2 milioane de euro, condusă de Eleven.

. Fondat în 2020 de antreprenorii români Andrei Crețu (CEO) și Gabriela Drăghia (CRO), startup-ul a lansat o platformă care pune la dispoziția companiilor o rețea de spații de birou flexibile din care se poate lucra: hub-uri de coworking, lounge-uri de hoteluri, cafenele etc. În 2023 a primit o investiție de 2 milioane de euro, condusă de Eleven. Nestor. Startup-ul a fost lansat în anul 2018, în SUA, de Raluca Apostol și Bogdan Apostol. Nestor a dezvoltat o platformă software de resurse umane care ajută firmele să-și păstreze angajații. În anul 2022, compania a atras o investiție de 2 milioane de dolari, condusă de fondul de investiții bulgăresc Eleven Ventures, cu participarea fondului românesc Underline Ventures si a mai multor angel investors din San Francisco.

De asemenea, Eleven Ventures este unul dintre primii investitori în unicornul bulgar Payhawk și în super-startup-ul de drone Dronamics.