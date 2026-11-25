Firma de investiții bulgară Eleven Ventures a anunțat, miercuri, lansarea unui nou fond de capital de risc, inclusiv cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, prin care startup-urile de tehnologie vor putea obține finanțări de câte 300.000-1,5 milioane EUR, antreprenorii români fiind și ei eligibili.
Cel de-al patrulea fond de investiții Eleven (Fund IV) a acumulat 57 de milioane de euro, la prima închidere (first close) și continuă campania de strângere de bani până la o țintă de 100 de milioane de euro.
Din acești bani, bulgarii și-au asigurat 10 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, așa cum a comunicat anterior Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
Eleven Fund IV investește sume de câte 300.000-1,5 milioane EUR, ca primă finanțare acordată unui startup, în schimbul unui pachet minoritar de acțiuni. Investitorii bulgari își propun să conducă runde de investiții pre-seed, seed și de serie A pentru startup-uri din toată Europa.
Principalele domenii de interes sunt:
- Tehnologii financiare (fintech)
- Sănptate (Health-tech)
- Tehnologii pentru viitorul muncii
- Securitate cibernetică
- Inteligență artificială (AI) aplicată și fizică
- Energie
Birou Eleven Ventures la București
Eleven Ventures are sediul central la Sofia și este prezent și la Atena, Varșovia și Istanbul, urmând să-și deschidă birou și la București.
Compania de investiții va acorda finanțări și startup-urilor românești, avînd în vedere că a primit capital din PNRR-ul României.
Și în trecut, Eleven Ventures a investit în startup-uri românești, cum ar fi:
- Frisbo. Este o platformă de e-fulfillment cu prezență în Europa, care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor pentru magazinele online. Fondată în 2014 de antreprenorii Bogdan Colceriu, Laura Frîncu și Vlad Târziu, firma românească a atras în 2021 o investiție de 1,8 milioane de euro în cadrul unei runde de finanțare condusă de fondul de investiții Eleven Ventures, cu participarea GapMinder Ventures, RocaX și Neogen.
- Pluria. Fondat în 2020 de antreprenorii români Andrei Crețu (CEO) și Gabriela Drăghia (CRO), startup-ul a lansat o platformă care pune la dispoziția companiilor o rețea de spații de birou flexibile din care se poate lucra: hub-uri de coworking, lounge-uri de hoteluri, cafenele etc. În 2023 a primit o investiție de 2 milioane de euro, condusă de Eleven.
- Nestor. Startup-ul a fost lansat în anul 2018, în SUA, de Raluca Apostol și Bogdan Apostol. Nestor a dezvoltat o platformă software de resurse umane care ajută firmele să-și păstreze angajații. În anul 2022, compania a atras o investiție de 2 milioane de dolari, condusă de fondul de investiții bulgăresc Eleven Ventures, cu participarea fondului românesc Underline Ventures si a mai multor angel investors din San Francisco.
De asemenea, Eleven Ventures este unul dintre primii investitori în unicornul bulgar Payhawk și în super-startup-ul de drone Dronamics.