Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, a anunțat programul pentru minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională 2026:
„În 30 Noiembrie și 1 Decembrie, ne găsești doar în unitățile BT din centrele comerciale, între 12:00 și 18:00.
Programul poate fi diferit în funcție de orarul centrului comercial, așa că te rugăm să îl verifici înainte să ne faci o vizită. Pentru a economisi timp și pentru a avea prioritate, te poți programa online, iar noi te așteptăm în intervalul ales de tine.
Sucursala BT Italia va fi închisă în ambele zile: luni, 30 Noiembrie, de Sf. Andrei, și marți, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.
Operațiuni disponibile în zilele de 30 Noiembrie & 1 Decembrie 2026 – toată gama de operațiuni, cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite etc.
Nu uita că poți să realizezi operațiuni și la bancomatele BT Express Plus:
- Verifici soldul contului
- Depui și retragi numerar
- Schimbi valută
- Îți activezi cardul și administrezi PIN-ul
Pentru #bankingladistanta ai la îndemână soluțiile noastre online:
Detalii contact
Call Center: 0264 308 028