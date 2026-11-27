Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, a anunțat programul pentru minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională 2026:

„În 30 Noiembrie și 1 Decembrie, ne găsești doar în unitățile BT din centrele comerciale, între 12:00 și 18:00.

Programul poate fi diferit în funcție de orarul centrului comercial, așa că te rugăm să îl verifici înainte să ne faci o vizită. Pentru a economisi timp și pentru a avea prioritate, te poți programa online, iar noi te așteptăm în intervalul ales de tine.

Sucursala BT Italia va fi închisă în ambele zile: luni, 30 Noiembrie, de Sf. Andrei, și marți, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României.

Operațiuni disponibile în zilele de 30 Noiembrie & 1 Decembrie 2026 – toată gama de operațiuni, cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite etc.

Nu uita că poți să realizezi operațiuni și la bancomatele BT Express Plus:

Verifici soldul contului

Depui și retragi numerar

Schimbi valută

Îți activezi cardul și administrezi PIN-ul

Pentru #bankingladistanta ai la îndemână soluțiile noastre online:

Detalii contact

Call Center: 0264 308 028

contact@bancatransilvania.ro ”