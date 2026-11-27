Ministerul Economiei a prelungit a doua oară sesiunea de înscrieri la cursurile de antreprenoriat care deschid calea către ajutoarele de până la 250.000 lei fiecare, în cadrul sesiunii a doua a programului Startup Nation, ediția a patra, pe fondul interesului scăzut al tinerilor din România față de acest program finanțat din fonduri europene și naționale.

Noul termen până la care tinerii se mai pot înscrie în programul Startup Nation, pe platforma minimis.imm.gov.ro, este 30 decembrie 2026, ora 20:00. Înscrierile la sesiunea a doua au început în 6 octombrie 2026, pentru o perioadă de înscrieri inițială de 30 de zile, dar MEDAT a decis deja două prelungiri.

8.997 de aplicanți s-au înscris la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul Start-Up Nation – ediția a IV-a, sesiunea a doua, până vineri, 27 noiembrie 2026, în jurul orei 10.00. Decizia de prelungire a înscrierile vine „pentru a oferi și altor persoane interesate posibilitatea de a beneficia de program”, potrivit Ministerului Economiei.

Se constată un interes relativ scăzut manifestat de tinerii cu vârste de 18-30 de ani (neîmpliniți) de a se înscrie la cursurile de antreprenoriat, condiție pentru accesarea ulterioară a granturilor de câte 250.000 de lei pe firmă, pentru investiții într-o nouă afacere.

În această a doua sesiune s-au scos la bătaie 17.600 de locuri la cursurile de antreprenoriat pentru tineri, dar au rămas nerevendicate 8.603 locuri la cursuri, aproape jumătate din locurile scoase la concurs, până la ora transmiterii știrii.

De menționat însă că locurile alocate tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov, au fost ocupate integral de solicitanți, în această a doua sesiune Startup Nation.

Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 30 de ani nu au mai fost locuri disponibile în sesiunea a doua, fiind ocupate toate în prima sesiune, lansată anul trecut.

În sesiunea a doua a Startup Nation, înscrierile continuă pentru locurile încă libere pentru tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, precum și pentru tinerii aparținând minorității rome, atât din aceste regiuni, cât și din București-Ilfov.

Programul include 40 de ore de pregătire antreprenorială gratuită, în format online sau fizic. Cursurile oferă participanților cunoștințe practice pentru dezvoltarea unei afaceri, de la identificarea oportunităților și elaborarea unui plan de afaceri până la strategii de marketing, accesarea finanțării și organizarea activității.

La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Absolvenții care își înființează o firmă după absolvirea cu certificat a cursului pot continua în program cu etapa de finanțare și pot solicita un ajutor nerambursabil de până la 250.000 de lei, care poate acoperi maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Înscrierile se realizează online, pe platforma minimis.imm.gov.ro, în condițiile programului și în limita locurilor disponibile.

Reamintim că programul Startup Nation are un buget total de peste 400 de milioane EUR, din fonduri europene și naționale.