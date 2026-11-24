ANALIZĂ BT: Fondurile europene, 20 de ani de investiții în dezvoltarea României

La aproape două decenii de la aderare, apartenența României la Uniunea Europeană se vede inclusiv în investițiile care au schimbat țara noastră. Fondurile europene au adus capital suplimentar pentru infrastructură, administrații locale, companii, proiecte. Prin cea mai nouă analiză BT descoperim care este dimensiunea financiară a acestor fonduri și cum funcționează mecanismele de finanțare. Între...