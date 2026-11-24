Fitch Ratings reconfirmă ratingul Investment Grade al Băncii Transilvania, evaluare care reflectă soliditatea financiară a băncii și poziția sa puternică pe piața din România.
- Ratingul pentru riscul de nerambursare pe termen lung este BBB.
- Ratingul de viabilitate la bbb-.
- Perspectiva rămâne negativă, în linie cu cea a ratingului de țară.
- Ratingul datoriei senior non-preferred al băncii a fost confirmat la BBB-.
În evaluarea sa, Fitch Ratings evidențiază câteva dintre principalele atuuri ale BT: capitalizarea robustă, capacitatea băncii de a genera capital, sursele stabile de finanțare și administrarea prudentă a riscurilor. La acestea se adaugă baza solidă de depozite, expunerea limitată la sectoare economice volatile și relația puternică a Băncii Transilvania cu companiile, IMM-urile, antreprenorii și clienții persoane fizice.
Articol susținut de Banca Transilvania