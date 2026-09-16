Finanțare-mamut pentru un startup bulgăresc susținut și de investitori români: EnduroSat a obținut 205 milioane dolari să facă sateliți

Startup-ul EnduroSat din Bulgaria, care dezvoltă sateliți pentru colectarea de date spațiale, care a fost finanțat în trecut și de fondul românesc Morphosis, a atras acum o nouă rundă de investiții de 205 milioane dolari.

Runda a fost condusă de Riot Ventures și Atreides Management, cu sprijinul European Innovation Council, Google Ventures, Founders Fund, House Capital, Lux Capital, Omnes Capital, Giant Ventures, Emphatic Capital și Endeavor Catalyst.

Banii sunt folosiți pentru finanțarea unei noi facilități de producție cu volum mare în SUA și cel mai mare hub spațial și de apărare al UE. De asemenea, aceștia vor facilita „tranziția la nave spațiale mai mari din linia FRAME de clasă ESPA, în timp ce va promova standardizarea serială, producând sateliți cu repetabilitatea și volumul dronelor, în loc de construcții personalizate unică”, scrie firma în anunț.

Am mai scris despre startup și în iunie 2026, când existau discuții pentru a strânge 200 milioane dolari într-o nouă rundă de investiții, la jumătate de an de când a strâns 104 milioane dolari. EnduroSat a finalizat, în octombrie 2025, o rundă de finanțare de 104 milioane dolari, cu susținerea Google și a Uniunii Europene, printre alții.

Startup-ul a fost fondat de Raycho Raychev în anul 2015 la Sofia și, până acum, a strâns peste 385 milioane dolari finanțare totală, inclusiv runda aceasta, potrivit Crunchbase. EnduroSat construiește sateliți de dimensiune mică și medie care oferă servicii spațiale cu cost fix.

Primele contracte spațiale majore ale firmei au fost semnate în anul 2019, iar între 2020 și 2021, numărul clienților a crescut de la 50 la 100. Până în momentul de față, sunt peste 400 de clienți contractați de startup, conform datelor de pe site-ul oficial.

În EnduroSat a investit și fondul de investiții românesc Morphosis Capital Fund II, care a luat bani inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Fondul condus de Andrei Gemeneanu și echipa sa a participat, anul trecut, la o rundă de investiții de până la 43 de milioane de euro, alături de Founders Fund (fondul miliardarului american Peter Thiel), CEECAT Capital și alți finanțatori.

Firma românească de investiții Morphosis a anunțat încă din februarie 2025, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a preluat un pachet minoritar de acțiuni în EnduroSat, în cadrul rundei de investiții aflate atunci în desfășurare.