Fondurile alocate prin intervenția DR-12 „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani” pentru componenta sector zootehnic au fost epuizate integral înainte de data limită a sesiunii, stabilită la 2 decembrie 2026, a anunțat, marți, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Astfel, sesiunea pentru intervenția DR-12 s-a închis integral marți, 24 noiembrie 2026, pentru că valoarea totală a cererilor de finanțare depuse on-line la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a depășit valoarea plafonului de depunere stabilit pentru această sesiune, respectiv 127.192.235 euro.

Pe parcursul derulării sesiunii în intervalul 6 octombrie – 24 noiembrie 2026 pentru componenta sector zootehnic aferentă intervenției DR-12, fermierii au depus în sistemul informatic al AFIR 702 cereri de finanțare în valoare de peste 127 de milioane de euro (127.219.785 €).

Prin intervenția DR-12, valoarea finanțării nerambursabile ajunge până la 200.000 de euro/ proiect, iar sprijinul acordat este de maximum 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri care au vârsta de până la 40 de ani și de maximum 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari – fermieri până la 45 de ani și fermieri care au accesat în programarea anterioară submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Intervenția DR-12 „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani” este inclusă în Planul Strategic PAC 2023 – 2027 și este finanțată de Comisia Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de Guvernul României prin Bugetul de Stat. Planul Strategic PAC 2023 – 2027 este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.