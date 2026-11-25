Bravva Angels, comunitate românească de business angels care sprijină investițiile în startup-uri, anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, numirea Ralucăi Negrea în funcția de Chief Executive Officer (director general).

Raluca Negrea va prelua funcția începând cu data de 1 decembrie 2026, de la Ilinca Păun, fondatoarea Bravva Angels.

Negrea face parte din echipa Bravva Angels ca Partner și are expertiză în investiții early-stage, tehnologie și antreprenoriat. Odată cu noua funcție, ea devine și acționar al societății, alături de Cristi Tudorescu, ambii membri încă din primul an al Bravva și investitori cu experiență și portofolii active.

Ilinca Păun, fondatoarea Bravva Angels, rămâne acționar majoritar – Partener și Board Member, concentrându-se pe viziunea strategică și de lungă durată de sprijinire a antreprenoriatului prin capital privat de risc.

„Bravva a avut 4 ani de construcție a unei fundații: conceptul de angel investing a evoluat de la zero practic, acum 5-6 ani, iar acum în piață există circa 100 de angels profesioniști activi în România, marea lor majoritate în București, Timișoara și Cluj. Mai sunt, însă, multe orașe cu capital privat acumulat din antreprenoriat, real estate, cariere corporate și nu numai, care pot deveni centre de angel investing adevărate. Tehnologia devine parte din viața de zi cu zi și aduce enorme schimbări în structurile de enterprise, iar afluența de startup-uri care vor să servească noua eră de business aduce oportunități unice și cu multipli spectaculoși pentru investitori. Poveștile de succes abia încep, iar în construcția acestui val de companii tehnologice sănătoase, cu valoare mare pentru piața globală, e nevoie să contribuim cât mai mulți cu bani, cu expertiză și cu o mentalitate ambițioasă de a avea câștiguri din acest demers. Raluca este parteneră Bravva și, prin expertiza acumulată pe un portofoliu personal diversificat, cunoștințele de tehnologie și reputația de angel în piața de startups din România, este cea mai potrivită să conducă acum Bravva Angels”- Ilinca Păun, Partener, Board Member, Bravva Angels

„În acest mandat îmi propun să ajutăm mai mulți oameni să poată investi în startup-uri și să fim un partener cu adevărat util pentru fondatorii pe care îi susținem. Pentru investitori, asta înseamnă să-și pună la lucru capitalul și experiența și să înțeleagă investițiile pe care le fac. La Bravva, învățarea nu se oprește la cursuri. Avem membri din industrii dintre cele mai diferite, care își fac timp să explice cum gândesc o investiție și să lucreze cot la cot cu cei care abia au intrat în comunitate. Acest schimb de experiență, împreună cu accesul la startup-uri atent evaluate, ne face pe toți angel investors foarte buni. Pentru fondatori, sprijinul nostru înseamnă capital, dar se vede și după finanțare: le deschidem uși, le oferim mentorat și urmărim împreună, cu disciplină, obiectivele stabilite” - Raluca Negrea, CEO, Bravva Angels

Obiectivul Bravva Angels pentru 2027

Raluca Negrea preia un mandat de doi ani, cu obiectivul pe 2027 de a dubla volumul de investiții realizate de comunitatea de angels, după un an 2026 în care Bravva Angels a înregistrat cele mai bune rezultate de la înființare.

Mandatul pornește de la o premisă clară: tehnologia intră într-o fază de explozie, iar numărul tot mai mare de startup-uri care se vor dezvolta va avea nevoie de susținere din faza very early stage. Bravva Angels este deja prezentă în acest moment de piață, cu o echipă de curatoriere dedicată și cu o comunitate de angels care vor și știu să investească.

Pe această fundație, sub conducerea Ralucăi Negrea, echipa Bravva va accelera două motoare de creștere. Primul este pipeline-ul de startup-uri alese pentru profilul membrilor comunității: dacă în 2026 Bravva a urmărit peste 100 de companii, și a investit în 10, pentru 2027 echipa va urmări și evalua 300 de potențiale investiții. Al doilea este lichiditatea disponibilă în comunitate, prin atragerea de membri care învață angel investing devenind investitori confortabili cu acest tip de asset class și dorind să investească alături de alți angels, într-o comunitate.

Companiile urmărite în anii ce vin sunt din sectoare diferite, dar membrii Bravva sunt interesați în mod particular de piața de hardware și software din domeniile energie, cybersecurity, health, mobility, space tech, AI infrastructure și automatizare industrială.

Ce este Bravva Angels și câți bani au fost investiți prin intermediul comunității

Bravva Angels este o comunitate în care investitorii învață împreună, analizează oportunități și își pun capitalul, experiența și relațiile în sprijinul fondatorilor de startup-uri. Creată în 2022, comunitatea reunește investiții ale membrilor de aproximativ 2 milioane de euro în 30 de companii.

Pentru investitorii Bravva, investiția începe cu înțelegerea fondatorului, a afacerii și a riscurilor, nu cu semnarea unui transfer bancar.

Prin selecția de startup-uri, întâlniri cu fondatorii, educație și schimb de experiență, Bravva îi ajută pe investitorii membri să „analizeze oportunitățile în raport cu propriul profil de investitor și să co-investească alături de oameni cu expertiză complementară”.

Pentru fondatorii de startup-uri, sprijinul „înseamnă acces atât la finanțare, cât și la mentorat și experiență de business”.

Aceasta este legătura pe care comunitatea își propune să o construiască: „între oamenii care dezvoltă companii și cei care pot contribui la creșterea lor”.