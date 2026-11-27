Firmele românești de toate dimensiunile, inclusiv microîntreprinderile, vor putea accesa noi ajutoare, pentru a efectua investiții în eficiență energetică, printr-o schemă de fonduri europene în valoare totală de 425 milioane EUR, lansată în dezbatere publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

MIPE a publicat în dezbatere publică proiectul Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice pentru Acțiunea 4.1 a Priorității 4 din cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ).

Propunerile și sugestiile publicului pot fi transmise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office – Intrarea Menuetului nr.7, București, sector 1, și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, până pe 16 decembrie 2026.

Valoarea totală a instrumentului financiar va fi de 425.000.000 EUR, din care fonduri europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) vor fi 115.000.000 EUR, iar contribuția Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va fi de 310.000.000 EUR.

Vor putea beneficia de sprijin sub formă de împrumuturi bancare cu componentă de grant operatorii economici constituiți în conformitate cu legislația națională sau a unui stat membru UE, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (cu excepția București-Ilfov), din următoarele categorii:

a) Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv microîntreprinderi, definite conform Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

b) Întreprinderi mari din sectorul industrial/productiv, definite ca întreprinderi care depășesc plafoanele de IMM, cu respectarea cerințelor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

Solicitanții trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice, operaționale și financiare pentru realizarea proiectului și să demonstreze viabilitatea economică a investiției în relație cu obiectul investiție pentru care se obține ajutorul prin prezenta schemă. Capacitatea financiară a solicitantului este evaluată de Intermediarul Financiar conform normelor proprii de creditare.

Componenta de grant, respectiv capital rebate, reprezintă o reducere a principalului împrumutului sau o restituire de capital acordat destinatarului final, finanțată din contribuția FEDR a Programului PDDTJ. Aceasta nu poate depăși 20%, respectiv 30% din valoarea împrumutului eligibil. Pentru fiecare Măsura din prezenta schemă se aplică o singură categorie, procentele nu se însumează.

Cuantumul reducerii de capital (capital rebate) se determină ex-post, după finalizarea și verificarea tehnică a proiectului, în funcție de performanța atinsă:

i. 20% din valoarea împrumutului pentru investiții care realizează economii de energie estimate de peste 20% în procese tehnologice sau care utilizează soluții de economisire a energiei pre-aprobate în Green Technology Selector (GTS);

ii. 20% din valoarea împrumutului pentru proiecte industriale de dimensiuni mari care realizează o economie anuală de energie electrică >= 1 GWh sau o economie de energie termică >= 9.000 GJ

iii. 20% din valoarea împrumutului pentru investiții integrate de decarbonizare (electrificarea proceselor ce utilizează combustibili fosili, înlocuirea combustibililor fosili cu biomasă sustenabilă/hidrogen verde, producerea și stocarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu sau soluții de decarbonizare GTS.

iv. până la 30% din valoarea eligibilă alocată strict componentei de stocare a energiei în baterii (BESS), instalată în combinație cu capacități regenerabile noi sau adăugată la capacități regenerabile existente, reflectând costurile de capital superioare și perioada extinsă de amortizare a acestei tehnologii.

În cadrul proiectelor integrate de energie regenerabilă și stocare, cota majorată de până la 30% se aplică exclusiv cheltuielilor eligibile atribuibile sistemului de stocare (baterii), componenta de generare regenerabilă beneficiind de o intensitate de 20%.

Obiectivele specifice ale schemei sunt:

a) Măsura 1 – Protecția mediului și decarbonizare, în temeiul art. 36 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: creșterea nivelului de protecție a mediului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de procesele industriale, inclusiv prin electrificarea acestora și reducerea utilizării combustibililor fosili;

b) Măsura 2 – Eficiență energetică industrială și procese, în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: reducerea consumului de energie în procesele industriale prin modernizarea, înlocuirea sau optimizarea instalațiilor și echipamentelor, în cadrul investițiilor în eficiență energetică altele decât cele în clădiri;

c) Măsura 3 – Eficiență energetică în clădiri productive, în temeiul art. 38a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor existente care deservesc activitatea productivă și reducerea necesarului de energie primară al acestora;

d) Măsura 4 – Energie regenerabilă și stocare pentru autoconsum, în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: creșterea producției de energie din surse regenerabile destinate consumului propriu al destinatarilor finali și, după caz, dezvoltarea capacităților de stocare asociate, pentru a spori utilizarea energiei produse.

Costuri eligibile specifice pentru investiții de decarbonizare

a) achiziția de echipamente, instalații și utilaje necesare înlocuirii combustibililor fosili cu combustibili proveniți din surse regenerabile;

b) achiziția de echipamente și tehnologii care permit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de procesele industriale;

c) integrarea energiei produse din surse regenerabile în procesele tehnologice ale destinatarului final în scopul reducerii utilizării combustibililor fosili;

d) investițiile în tehnologii de decarbonizare identificate prin Green Technology Selector;

e) active necorporale direct legate de implementarea investiției, inclusiv software, licențe, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală necesare funcționării investiției;

f) cheltuielile privind montajul, punerea în funcțiune și integrarea echipamentelor finanțate.

Costurilor eligibile, respectiv costul investiției întrucât intensitatea ajutorului de stat nu depășește 50% din intensitatea de baza pentru această categorie de ajutor de stat, se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele.

Costuri eligibile pentru eficiență energetică industrială

a) achiziția de echipamente, instalații și utilaje care conduc la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței energetice;

b) modernizarea sau înlocuirea echipamentelor și instalațiilor existente cu echipamente și instalații cu performanțe energetice superioare;

c) achiziția și implementarea sistemelor de monitorizare, control și management al consumurilor energetice;

d) achiziția și implementarea sistemelor de recuperare și reutilizare a energiei;

e) achiziția de active necorporale direct legate de implementarea investiției, inclusiv software, licențe, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală necesare funcționării investiției;

f) cheltuielile privind montajul, instalarea, punerea în funcțiune și integrarea echipamentelor și sistemelor finanțate.

g) achiziția și implementarea tehnologiilor eficiente energetic identificate prin Green Technology Selector.

În cazul instalațiilor de recuperare a căldurii reziduale pentru care nu există o investiție contrafactuală mai puțin eficientă, costurile eligibile reprezintă 100% din costul total al investiției.

Cheltuieli eligibile pentru eficiență energetică în clădiri productive/nerezidențiale:

a) achiziția de materiale și echipamente necesare izolării termice a anvelopei;

b) achiziția de elemente exterioare vitrate și tâmplărie cu performanță energetică ridicată;

c) achiziția de echipamente, instalații și utilaje pentru modernizarea, automatizarea sau înlocuirea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare;

d) achiziția de echipamente pentru modernizarea sistemelor de iluminat și a sistemelor inteligente de control pentru optimizarea consumului de energie în clădiri;

e) achiziția și instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, precum și a panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare în baterii destinate autoconsumului clădirii;

f) investițiile în tehnologii destinate eficienței energetice în clădiri, identificate prin Green Technology Selector;

g) active necorporale direct legate de implementarea investiției, inclusiv software, licențe, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală necesare funcționării investiției; h) cheltuielile privind montajul, punerea în funcțiune și integrarea echipamentelor finanțate.

Costurilor eligibile, respectiv costul investiției întrucât intensitatea ajutorului de stat nu depășește 50% din intensitatea de baza pentru această categorie de ajutor de stat, se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele.

Cheltuieli eligibile specifice pentru investițiile destinate producerii energiei din surse regenerabile in principal pentru consumul propriu al destinatarului final: