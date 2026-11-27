Stup, centrul bucureștean de suport pentru mici afaceri lansat de Banca Transilvania și BT Mic în 2022, găzduiește în următoarele săptămâni mai multe evenimente gratuite pentru antreprenorii români, despre conținutul de pe social media, claritate financiară, creștere și contabilitate pe înțelesul tuturor.
Toate evenimentele sunt cu acces gratuit, pe baza rezervării prin platforma Stup. Unul dintre ele este deja „sold out”. Cei interesați se pot înscrie în comunitatea Stup AICI.
Listă: Evenimente gratuite Stup 2 decembrie – 9 decembrie 2026
- Social Media pentru antreprenori: Conținut și ADS – 2 decembrie 2026, ora 10 – 13:30
- Claritate financiară pentru antreprenori: Profit, Cash-Flow și Pricing (SOLD OUT) - 2 decembrie 2026, ora 10 – 13:30
- Negociere eficientă în vânzari | mindset, strategii și tehnici – 7 decembrie 2026, ora 10 – 14
- Cum să îți crești businessul organic în Social Media – 7 decembrie 2026, ora 13 – 15:30
- Contabilitatea pe înțelesul antreprenorului – 8 decembrie 2026, ora 10 – 13:30
- Cum te diferențiezi de concurență și atragi clienți fideli – 9 decembrie 2026, ora 9:30 – 13:30
- Cum să folosești instrumentele AI în afacerea ta – 9 decembrie 2026, ora 10 - 14
După 3 ani de la înființare, Stup a contribuit la înființarea a peste 800 de afaceri, din care 300 au fost lansate în 2025, iar peste 100 de persoane interacționează cu Stup în fiecare zi. Tot în 2025, Stup a găzduit 26.000 de oameni la cursurile organizate. Stup se află în București, pe Calea Șerban Vodă 206-218, iar în social media este pe Instagram și pe Facebook.