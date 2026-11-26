Uniunea Europeană intenționează să lanseze un fond de investiții de dimensiuni gigantice, de până la 50 de miliarde de euro, pentru a finanța companii europene de inteligență artificială și calcul cuantic, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Noul fond, care ar urma să se numească Sovereign Tech Equity Fund - STEF (Fondul Suveran de Capital pentru Tehnologie) va face investiții cu grad ridicat de risc, pe termen lung, cu scopul de a reduce dependența Europei de tehnologiile din SUA și China.

Comisarul european pentru tehnologii digitale și de frontieră, Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene, a discutat deja săptămâna trecută ideea înființării fondului cu Banca Europeană de Investiții. Virkkunen a declarat săptămâna trecută, la o conferință, că fondul ar trebui să urmărească atragerea a 50 de miliarde de euro, adică a zecea parte din suma pe care Comisia Europeană estimează că ar fi necesară pentru ca Uniunea să obțină suveranitate tehnologică deplină.

Noul fond ar urma să fie dat spre administrare unei firme private de investiții.

De menționat că STEF va fi separat de Scaleup Europe Fund, deja existent, care are o valoare de 5 miliarde de euro și este administrat de firma privată de investiții suedeză EQT.