Achiziție în IT-ul european: Platformă în care a investit și românul Daniel Dines, cumpărată de italieni. Prețul, de 10 ori mai mic decât evaluarea primită acum 4 ani

Compania italiană Bending Spoons a anunțat joi că achiziționează platforma de colaborare online Miro, în care investise și miliardarul român Daniel Dines, prețul actual al tranzacției fiind de 1,355 miliarde de dolari.

Bending Spoons a semnat un acord de achiziționare a Miro la o valoare a acestei firme de 1,355 miliarde de dolari. Împreună cu numerarul net al Miro, valoarea acțiunilor platformei se ridică la 1,79 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat. De asemenea, unii acționari ai Miro au convenit să investească 295 de milioane de dolari din veniturile lor în acțiuni nou emise de Bending Spoons.

Prețul obținut acum de acționarii Miro pentru compania lor este de peste 10 ori mai mic decât valoarea la care a fost estimată platforma în ianuarie 2022. Atunci, Miro a obținut o investiție de 400 de milioane de dolari de la fonduri de investiții mari din SUA, ca ICONIQ Growth, Accel, Atlassian, Dragoneer, GIC, Salesforce Ventures și TCV. În urma finanțării atrase atunci, Miro a fost evaluată la 17,5 miliarde de dolari. În perioada aceea, platforma de lucru colaborativ online „explodase” pe fondul pandemiei COVID și a muncii de acasă. În 2021, Miro și-a dublat numărul de angajați - de la 585 la peste 1.200.

Compania Miro, cu sedii principale la Amsterdam și San Francisco, a fost fondată în anul 2011, de Andrey Khusid și Oleg Shardin. Miro este o platformă online de colaborare, prin care echipe de utilizatori stabiliți oriunde în lume lucrează la proiecte comune, folosind instrumente vizuale pentru realizarea de grafice, scheme și alte elemente de design. Astfel, companiile multinaționale cu prezență globală utilizează Miro pentru workshop-uri sau ședințe antrenante cu echipele lor.

„Am început Miro în urmă cu 15 ani pentru a le oferi echipelor un singur loc în care să gândească împreună și să transforme ideile în realitate. A devenit ceva mai mult: un spațiu de lucru construit în jurul AI, prin care echipele își desfășoară cele mai importante activități”, a declarat acum Andrey Khusid, CEO și cofondator al Miro. „Aproape 4 milioane de utilizatori plătitori se bazează pe platformă, în toate industriile și regiunile în care suntem prezenți, inclusiv peste 750 de clienți care generează venituri recurente anuale de peste 100.000 de dolari. Cea mai bună versiune a Miro este încă în fața noastră. Parteneriatul cu Bending Spoons ne permite să transformăm această viziune în realitate cu ambiție, pentru clienții care se bazează pe noi”.

Miro se adaugă unui lung șir de firme cumpărate de Bending Spoons. Compania italiană a realizat peste 50 de achiziții, inclusiv AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote și Brightcove.

„Este un privilegiu și o responsabilitate deloc mică să întâmpinăm un produs pe care peste 250.000 de organizații l-au integrat în fluxurile lor de lucru”, a declarat Luca Ferrari, CEO și cofondator al Bending Spoons. „Miro a ajuns la venituri recurente anuale de aproximativ 600 de milioane de dolari, aproape 90% dintre acestea provenind de la clienți din zona business și enterprise. După finalizarea tranzacției, intenționăm să investim substanțial în elementele fundamentale pe care clienții săi le apreciază: performanță, fiabilitate și funcționalități care susțin activități colaborative esențiale. Achiziționăm companii cu intenția de a le deține și opera pe termen lung, iar Miro nu va face excepție”.