15% dintre firmele IT din România și-au redus personalul: Mai puțini juniori, mai multe automatizări AI (studiu ANIS)

Un procent de 15% dintre companiile IT din România participante la un studiu al patronatului de software și servicii au raportat reducerea personalului, inclusiv prin scăderea rolurilor de juniori, pe fondul eliminării scutirii de impozit pe salariile din domeniu, în paralel cu introducerea tehnologiilor de inteligență artificială (AI) și a altor automatizări.

Piața muncii din IT-ul românesc este caracterizată de „stabilitate aparentă, dar cu semne de polarizare”, potrivit ANIS Sentiment Survey, studiu realizat în lunile august și septembrie 2025, de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

54% dintre firme și-au menținut efectivele de personal, 31% și-au extins echipele, iar 15% au raportat scăderi. Ajustările de structură au vizat în special angajarea de competențe avansate (44%), reorganizarea pe specializări (36%) și reducerea rolurilor de nivel junior (31%).

„Un semnal pozitiv: 56% dintre companii derulează deja programe de formare și reconversie profesională, iar 23% intenționează să investească în această direcție, semn al angajamentului pe termen lung pentru competitivitatea forței de muncă” - mai remarcă studiul ANIS.

De asemenea, companiile IT din România „combină eficientizarea costurilor cu investiții în inovație”, conform studiului ANIS.

62% din firmele respondente investesc în automatizare și AI, 59% investesc în diversificarea portofoliului de produse și servicii, iar 49% în extinderea către noi industrii și clienți.

Cel mai mult, însă, firmele IT de pe piața românească au fost afectate de eliminarea scutirii de impozit pe salariile angajaților, de la 1 ianuarie 2025. 62% dintre respondenți au declarat că modificările fiscale privind facilitățile pentru angajații IT „au influențat dinamica echipelor în această perioadă”.

Mai departe, companiile IT din România au nevoie de stabilitate fiscală pentru a putea susține creșterea cifrei de afaceri.

„Industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală și volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare și optimizare. 90% dintre companiile membre ANIS consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) și în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Industria IT rămâne un motor pentru economia României, cu un mix de reziliență și adaptabilitate. Totuși, fără un cadru fiscal și legislativ predictibil, potențialul de creștere pe termen lung riscă să fie frânat” - mai relevă studiul ANIS.

„Industria IT din România se află într-un moment definitoriu: consolidăm, optimizăm și ne specializăm, dar cu ochii larg deschiși către inovație și valoare adăugată. Succesul nu depinde doar de companii, ci și de mediul în care acestea operează. Este esențial să existe predictibilitate și politici publice care să stimuleze investițiile, talentul și inovația”, a concluzionat Edward Crețescu, președintele ANIS.

Principalele concluzii ale firmelor IT din România, în studiul ANIS:

Creștere moderată, presiuni majore:

65% dintre companii au raportat creșteri ale cifrei de afaceri în ultimele 12 luni, în timp ce 18% au înregistrat scăderi. Extinderea portofoliului de clienți (44%), eficientizarea operațională (33%) și diversificarea serviciilor (28%) sunt principalele motoare de creștere.

Pe de altă parte, modificările fiscale și legislative (64%), scăderea bugetelor clienților (59%) și creșterea costurilor (59%) rămân principalele bariere pentru dezvoltare.

Piața muncii: stabilitate aparentă, dar cu semne de polarizare

54% dintre firme și-au menținut efectivele de personal, 31% și-au extins echipele, iar 15% au raportat scăderi. Ajustările de structură au vizat în special angajarea de competențe avansate (44%), reorganizarea pe specializări (36%) și reducerea rolurilor de nivel junior (31%).

Un semnal pozitiv: 56% dintre companii derulează deja programe de formare și reconversie profesională, iar 23% intenționează să investească în această direcție, semn al angajamentului pe termen lung pentru competitivitatea forței de muncă.

Adaptare prin AI și diversificare

Companiile combină eficientizarea costurilor cu investiții în inovație: 62% investesc în automatizare și AI, 59% în diversificarea portofoliului de produse și servicii, iar 49% în extinderea către noi industrii și clienți.

Perspective pentru 2026: prudență cu potențial de creștere

Privind înainte, 59% dintre companii estimează stagnare sau creșteri moderate, în timp ce 36% mențin o perspectivă optimistă. Factorii considerați critici pentru accelerarea pieței sunt: stabilitatea fiscală și legislativă (90%), digitalizarea accelerată (41%), cererea pentru servicii IT (36%), sprijinul pentru inovare și IP propriu (28%) și disponibilitatea talentului specializat (26%).

Ce este ANIS

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) este asociația reprezentativă a industriei de IT din România.

ANIS are peste 150 de companii membre și se declară „un promotor al digitalizării”. Organizația reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind partener de dialog în crearea de politici publice.