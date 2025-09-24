Firmele IT românești pot profita de pe urma deciziei SUA în legătură cu viza „pentru specialiști”. Antreprenor: „În următoarele 6–10 luni, outsourcing-ul românesc ar putea crește cu aproximativ 30%”

Decizia administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B de la 1.000 la 100.000 de dolari pentru cererile noi poate determina o schimbare a modului în care companiile americane își vor organiza resursele umane, oportunitate care poate fi valorificată de IT-iștii români, susține o firmă din Cluj-Napoca, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Aproximativ 65.000 de vize H-1B sunt acordate în fiecare an, iar peste patru din cinci ajung la cetățeni indieni. Urmează China, cu circa 10%, și alte naționalități, printre care și est-europeni. Prin urmare, impactul noii taxe se va resimți în primul rând în India, unde zeci de mii de profesioniști riscă să piardă accesul pe piața americană, spune firma OVES Enterprise.

Soluția imediată pentru creșterea taxei va fi recrutarea de cetățeni americani, însă deficitul cronic de forță de muncă în IT și salariile ridicate vor limita această opțiune. În următoarele luni, presiunea de a găsi resurse calificate va împinge companiile către outsourcing și nearshoring, direcționând atenția către regiuni precum Europa Centrală și de Est.

Pe lângă factorul politic, mai mulți vectori globali accelerează această tendință: digitalizarea accelerată a industriilor tradiționale, nevoia de diversificare a riscurilor după experiența pandemică, cererea uriașă de soluții bazate pe inteligență artificială și lipsa cronică de ingineri software în SUA și Europa Occidentală. Toți acești factori creează un teren fertil pentru o repoziționare a outsourcing-ului IT din regiune, susține firma

„Această decizie va remodela fluxurile globale de outsourcing. Chiar dacă, pe termen scurt, companiile americane vor încerca să acopere pozițiile vacante cu cetățeni americani, în câteva luni vor constata că resursele interne sunt insuficiente și foarte scumpe. Atunci vor privi către piețe precum România. Programatorii români sunt apreciați pentru etica muncii, pentru calitatea livrabilelor și pentru disponibilitatea de a face eforturi suplimentare în beneficiul proiectului, la costuri competitive. Estimăm că, în următoarele 6 – 10 luni, outsourcing-ul românesc ar putea crește cu aproximativ 30%, atât pe fondul cererii venite din SUA, cât și al cererii constante de resurse de calitate din Uniunea Europeană”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

România, într-o poziție favorabilă

România dispune astăzi de una dintre cele mai consistente baze de specialiști IT din regiune, de peste 200.000 de profesioniști activi, și are avantajul unei pregătiri tehnice solide, combinate cu competențe lingvistice și culturale care o apropie de Occident. Costurile competitive, alături de apartenența la Uniunea Europeană și stabilitatea cadrului juridic, fac din România o alternativă atractivă pentru companiile americane care caută parteneri de încredere, susțin reprezentanții OVES.

În ultimul deceniu, outsourcing-ul IT românesc a trecut de la rolul de furnizor de servicii low-cost la cel de partener strategic pentru companii globale, livrând proiecte complexe pentru domenii precum banking, telecom, automotive, healthcare și apărare. În plus, dezvoltarea accelerată a soluțiilor bazate pe inteligență artificială și cererea pentru servicii cu valoare adăugată ridicată creează premise suplimentare de creștere.

OVES Enterprise este o firmă românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, înființată în 2015 la Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2019, strategia OVES Enterprise a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe și sofisticate din punct de vedere tehnologic. Anul trecut, OVES Enterprise și-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producția de drone.