Firmă clujeană de soluții software, parteneriat cu o companie americană pentru dezvoltarea dronelor militare de mari dimensiuni

O firmă românească de soluții software pentru industriile de apărare, aerospațială și securitate cibernetică încheie un parteneriat strategic cu o companie americană pentru dezvoltarea dronelor militare de mări dimensiuni.

Clujenii de la OVES Enterprise anunță joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că au semnat un memorandum strategic cu firma americană Adler Aerospace, prin care își va extinde prezența pe piața din SUA.

Acordul prevede integrarea platformei Nemesis AI pe Atlas6 Shield System, descrisă de Adler drept o soluție integrată de contracarare a dronelor (C-UAS) și război electronic (EW) capabilă să combine detecția și bruiajul de radiofrecvență (RF – radiofrecvență) cu interceptare cinetică de precizie, în scenarii fixe la sol și mobile aeriene.

În cadrul colaborării, OVES Enterprise va dezvolta un AI Board dedicat pentru procesare la bord, pe care Nemesis AI îl va utiliza pentru a conferi Atlas6 capabilități avansate de autoprotecție și operare autonomă, anunță firma românească.

Sistemul va detecta și evita amenințări precum drone interceptoare, rachete sau foc de artilerie, iar prin integrarea senzorilor optici va furniza, de la altitudini operaționale, informații critice către unitățile de la sol. De asemenea, platforma va putea fi configurată pentru transportul și lansarea autonomă a dronelor loitering în misiuni de neutralizare a țintelor sau de protejare a obiectivelor strategice.

Conform specificațiilor operaționale comunicate în proiect, drona Atlas6 are o configurație de propulsie hibridă – motor cu combustie internă și motor electric – poate opera până la altitudinea de 4.000 de metri, are o autonomie de până la 10 ore și suportă o sarcină utilă de 45 de kilograme.

Aceste caracteristici, combinate cu procesarea la bord și algoritmii Nemesis AI, permit o plajă largă de misiuni: supraveghere persistentă, contracarare a dronelor ostile, escortă și sprijin pentru unități dislocate, precum și acțiuni de negare a accesului în zone contestate electromagnetic.

Primele capabilități rezultate din parteneriat vor fi prezentate la exercițiul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din Lituania, la sfârșitul lunii august, unde OVES Enterprise și Adler Aerospace vor demonstra modul în care Nemesis AI poate sprijini protecția obiectivelor critice și continuitatea operațională în medii complexe, caracterizate de bruiaj electronic și interferențe.

„Parteneriatul cu Adler Aerospace marchează o etapă importantă în evoluția Nemesis AI, care trece de la integrarea pe platforme tactice la o platformă de mari dimensiuni cu cerințe operaționale ridicate. Obiectivul este clar: autonomie, reziliență și relevanță operațională în scenarii reale. Demonstrația din Lituania este un pas necesar în validarea capabilităților și în accelerarea traseului de integrare în programe strategice de apărare”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Prin acest acord, OVES Enterprise își consolidează poziția în ecosistemul occidental de securitate și apărare și își extinde prezența pe piața americană, adăugând Adler Aerospace portofoliului de parteneri strategici unde se regăsesc MSI Defense Solutions (SUA) și Overwatch Aerospace (Marea Britanie).

„Parteneriatele cu Adler Aerospace, MSI Defense Solutions și Overwatch Aerospace confirmă apartenența OVES Enterprise la lanțurile tehnologice occidentale cu aplicabilitate NATO. Această poziționare susține evoluția industriei de apărare din România și crește rolul țării noastre în sistemele de securitate aliate”, spune firma.

OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, înființată în 2015 la Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2019, a început să ofere servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, comerț online, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale.

Anul trecut, firma și-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producția de drone.

În prezent, mai bine de jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenței artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.